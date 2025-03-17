Адвокат дочери Петросяна Бродская: Юморист мог сменить замки в квартире, откуда хочет выписать Викторину

Евгений Петросян (Кадр из видео: @PetrosyanLive)
Известный юморист Евгений Петросян мог сменить замки в квартире, из которой уже давно пытается выписать свою дочь от предыдущих отношений. Такое мнение высказала адвокат наследницы комика Мария Бродская.
Юрист в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ сообщила, что Викторина не согласна с намерением отца лишить её жилья и считает его неправомерным. Она жила в этой квартире, регулярно оплачивала коммунальные платежи, а теперь даже не может забрать оттуда свои вещи, сказала Бродская. Адвокат предположила, что Петросян уже сменил дверные замки в жилище дочери.
Напомним, Петросян обратился в суд в декабре прошлого года с требованием выписать из московской квартиры его старшую дочь. Однако иск был не принят из-за ошибок, допущенных при его составлении. Юморист не сдался, повторно подготовил все документы и вновь передал их в суд. Новый иск был принят к рассмотрению.
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«Она находится в России, работает здесь. У друзей останавливается, у подруги, с которой она работает. Собственности на территории России у нее никакой нет», — подчеркнула защищающая интересы Викторины правовед.
Напомним, Петросян обратился в суд в декабре прошлого года с требованием выписать из московской квартиры его старшую дочь. Однако иск был не принят из-за ошибок, допущенных при его составлении. Юморист не сдался, повторно подготовил все документы и вновь передал их в суд. Новый иск был принят к рассмотрению.
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Александр Бойцов