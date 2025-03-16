Стали известны последние новости о Петросяне

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Юморист Евгений Петросян отказался от частных выступлений на неопределенное время. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Вместе с тем, по информации журналистов, сатирик проведет три выступления в текущем месяце, а еще одно запланировано на апрель. Известно, что 1 апреля у Петросяна выходной. По предположениям СМИ, такое решение комика связано с его здоровьем.
В Международный женский день 8 марта сообщалось, что Петросян попал в реанимацию Боткинской больницы. Тогда Telegram-канал 112 проинформировал, что у звезды началось желудочно-кишечное кровотечение. Также уточнялось о подготовке мужчины к операции.
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В Международный женский день 8 марта сообщалось, что Петросян попал в реанимацию Боткинской больницы. Тогда Telegram-канал 112 проинформировал, что у звезды началось желудочно-кишечное кровотечение. Также уточнялось о подготовке мужчины к операции.
Ранее артист Марк Эйдельштейн раскрыл подробности проблем с военкоматом.
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