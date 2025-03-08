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Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве

Петросян в Боткинской больнице с желудочно-кишечным кровотечением
Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве. Как уточняет Telegram-канал 112, у знаменитости внезапно открылось желудочно-кишечное кровотечение.
Сейчас он находится в Боткинской больнице, где медики готовят мужчину к операции, проводя противошоковую терапию и пытаясь остановить кровь.

Ранее сообщалось, что актриса Памела Бах, знаменитая по сериалам «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу», ушла из жизни в 62 года. Как писали журналисты портала TMZ, родные подняли тревогу, когда женщина перестала выходить на связь.

Дочь с экс-супругом Бах попросили не беспокоить их и дать пережить горе.

Кроме того, названы настоящие причины смерти актера Джина Хэкмена.

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«Сама нежность»: Анна Семенович показала, какой она была в 16 лет
Семенович поделилась фото в 16-летнем возрасте и назвала себя «сама нежность»
08 марта 2025, 11:11

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович опубликовала в своем блоге архивный снимок в 16-летнем возрасте.
«Что нашла – 16 лет. Сама нежность», — подписала фотографию певица.

На фото Семенович предстала в светлом плаще и с забранными волосами. Исполнительница также поздравила девушек с 8 марта в личном блоге.

Анна пожелала всем девушкам счастья и любви.

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#певица
#фото
#8 марта
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Юра Борисов сфотографировался со своим двойником на премии «Оскар»
Юра Борисов сфотографировался с Дэниэлом Блумбергом, с которым его перепутали
08 марта 2025, 10:44

Дэниел Блумберг и Юра Борисов (Фото: Инстаграм* @anorafilm)

Юра Борисов сфотографировался с композитором Дэниелом Блумбергом, с которым его перепутал фотограф на красной ковровой дорожке на премии «Оскар». Снимок опубликован в официальном аккаунте, посвященном фильму «Анора».
Совместный снимок Юры и Дэниэла опубликовал Entertainment Weekly. Примечательно, что Блумберг получил статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за музыку к фильму «Бруталист».

Напомним, церемония награждения кинопремии «Оскар» состоялась в ночь на понедельник, 3 марта. Фильм «Анора», в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, забрал четыре статуэтки, режиссер Шон Бейкер также получил награду.

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#фильм
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Хирург раскрыл правду о пластике Наташи Королевой
Хирург Денис Агапов: Певица Королева не прибегала к пластике
08 марта 2025, 10:26

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Пластический хирург Денис Агапов раскрыл правду о пластике певицы Наташи Королевой, пишет Telegram-канал «Звездач».
По словам специалиста, 51-летняя исполнительница не прибегала к хирургическим операциям. Агапов отметил, что Королева занимается кожей и ходит к косметологу, на услуги которого она тратит не более 200 тысяч рублей.

«Совершенно обычная, расслабленная лицевая мимика, соответствующая ее возрасту и особенностям строения опорных костных тканей нижней и средней частей лица», — добавил он.

На лице звезды отечественного шоу-бизнеса не видно никаких негативных последствий от перенесенных косметологических вмешательств, заключил Агапов.

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Певица Манижа объявила о второй беременности

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Певица Манижа объявила о второй беременности
08 марта 2025, 08:54

Манижа (Фото: Инстаграм* @manizha)

Певица Манижа (полное имя — Манижа Сангин) сообщила в своем блоге, что станет матерью во второй раз.
Певица выложила фотографию с округлившимся животом, тем самым рассекретив свою беременность. По словам Манижи, в ее жизни «началась новая глава», полная любви и радости.

Напомним, Манижа родила дочь Оливию от режиссера Ладо Кватании в июле 2023 года. Артистка знакома с Кватанией с 2019-го, а в сентябре 2022 года они поженились.

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#певица
#беременность
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Дарья Пынзарь показала, какой была ее свадьба на «Доме-2» 15 лет назад
08 марта 2025, 08:18

Дарья Пынзарь (Фото: Инстаграм* @darya_pinzar86)

39-летняя телезвезда «Дома-2» в своем блоге опубликовала романтический ролик с мужем. Дарья Пынзарь показала, как они изменились за 15 лет брака.
Дарья и Сергей являются одной из самых крепких пар звездной телестройки. Супруги познакомились на проекте и там же сыграли свадьбу. Спустя 15 лет они по-прежнему вместе, а также воспитывают двоих детей.

Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Инстаграм* @darya_pinzar86)


«А это мы в 2010-м только начинаем наш путь», — написала Пынзарь.

На сегодняшний день пара проживает в Турции, но периодически приезжает в Россию по делам.

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