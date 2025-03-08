Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве. Как уточняет Telegram-канал 112, у знаменитости внезапно открылось желудочно-кишечное кровотечение.
Сейчас он находится в Боткинской больнице, где медики готовят мужчину к операции, проводя противошоковую терапию и пытаясь остановить кровь.
Ранее сообщалось, что актриса Памела Бах, знаменитая по сериалам «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу», ушла из жизни в 62 года. Как писали журналисты портала TMZ, родные подняли тревогу, когда женщина перестала выходить на связь.
Дочь с экс-супругом Бах попросили не беспокоить их и дать пережить горе.
Кроме того, названы настоящие причины смерти актера Джина Хэкмена.
Читайте также:
Ушел из жизни создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе
Умер режиссёр фильма про президента России
Умер легендарный российский борец Бувайсар Сайтиев
Ранее сообщалось, что актриса Памела Бах, знаменитая по сериалам «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу», ушла из жизни в 62 года. Как писали журналисты портала TMZ, родные подняли тревогу, когда женщина перестала выходить на связь.
Дочь с экс-супругом Бах попросили не беспокоить их и дать пережить горе.
Кроме того, названы настоящие причины смерти актера Джина Хэкмена.
Читайте также:
Ушел из жизни создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе
Умер режиссёр фильма про президента России
Умер легендарный российский борец Бувайсар Сайтиев
Никита Кротов