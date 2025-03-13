Раскрыт размер наследства Евгения Петросяна

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Лызлова)
Наследникам юмориста Евгения Петросяна достанется несколько объектов недвижимости в центре Москвы, сообщил Woman.ru.
Оказалось, что Петросян является владельцем по меньшей мере шести элитных квартир в столице.
После расторжения брака с Еленой Степаненко Евгений получил половину их общего имущества. Петросяну досталось более одного млрд рублей.
Стоит напомнить, что юмориста есть две дочери (старшей исполнилось 56, а младшей — полтора года) и один пятилетний сын. Сейчас Петросян состоит в браке с 36-летней Татьяной Брухуновой. Многие фанаты артиста обвиняют супругу юмориста в том, что она вышла замуж за него лишь ради денег.
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«Квартира в Зачатьевском переулке площадью 512 квадратных метров и стоимостью более 500 миллионов рублей, две большие квартиры в Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и квартира в Большом Кондратьевском переулке», — отметили авторы материала.
После расторжения брака с Еленой Степаненко Евгений получил половину их общего имущества. Петросяну досталось более одного млрд рублей.
Стоит напомнить, что юмориста есть две дочери (старшей исполнилось 56, а младшей — полтора года) и один пятилетний сын. Сейчас Петросян состоит в браке с 36-летней Татьяной Брухуновой. Многие фанаты артиста обвиняют супругу юмориста в том, что она вышла замуж за него лишь ради денег.
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Ольга Енгалычева