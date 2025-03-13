Раскрыт размер наследства Евгения Петросяна

Певица Анна Седокова сообщила поклонникам, что получила редкий подарок — архивный выпуск журнала MAXIM с её фотографией на обложке. Артистка рассказала, что съёмки для этого номера больше всего ей запомнились совместной работой со знаменитым Антонио Бандерасом.