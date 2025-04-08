«Это очень обидно»: Телеведущий раскрыл неприглядную правду о Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)
Певица Надежда Кадышева поет не вживую, а под фонограмму, заявил в разговоре с порталом URA.RU телеведущий Георгий Иващенко. По его словам, мэтры отечественного шоубиза хотят, чтобы их молодые коллеги пели живьем, но сами при этом поют под фонограмму.
«Надежда Никитична не поет вживую. И это очень обидно, исходя из того, что сейчас она очень популярна в нашей стране», — пояснил Иващенко.Он добавил, что когда-то Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие знаменитости предлагали, чтобы на афишах указывали использование фонограммы на выступлениях.
«Но воз и ныне там», — заключил Иващенко.Известно, что гонорары Кадышевой за корпоративные выступления увеличились на фоне очередной волны популярности в сети, но купить билеты проблематично.
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