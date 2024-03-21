Адвокат Кологривого Жуков: «Семь суток — компромиссный вариант»

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Адвокат актёра Никиты Кологривого, устроившего дебош в новосибирском ресторане, Андрей Жуков заявил, что семь суток ареста для артиста за содеянное является компромиссным вариантом.
«Я практику досудебную знаю по этой категории дел. То, что я в суде говорил, я же на неё опирался. Семь суток — это такой, более-менее компромиссный вариант. Он более-менее близкий хотя бы», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Жуков.
Ранее суд в Новосибирске приговорил актёра Никиту Кологривого к семи суткам ареста за пьяный дебош в местном ресторане. Известно, что обвинение запрашивало просило 15 суток. Однако суд решил подобное наказание слишком суровым. Сам актёр Никита Кологривый поделился планами на период ареста, отметив, что в это время планирует по возможности заниматься творчеством.
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Мелисса Тимофеева