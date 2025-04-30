Коуч Киркорова срочно пытается продать огромный дом за полмиллиарда рублей

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Консультант Филиппа Киркова в психологии Инна Тлиашинова в срочном порядке продает особняк. Недвижимость находится в в Солнечногорском районе Подмосковья в элитном поселке.
Как выяснил SHOT, Тлиашинова оценивает дом в полмиллиарда рублей. Такую сумму она должна налоговым органам России.
Выставленный на продажу особняк имеет три этажа и расположен на участке площадью 200 соток. На ее территории расположены теннисный корт, баня, своя детская площадка и т.д.
По данным источника, на особняк уже нашелся покупатель, который пока не внес всю сумму.
Накануне руководитель федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил Тлиашинову в мошенничестве. Утверждается, что звездный коуч обманывала граждан психологическими семинарами, обещая помочь за определенную плату. Инна покинула Россию.
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Выставленный на продажу особняк имеет три этажа и расположен на участке площадью 200 соток. На ее территории расположены теннисный корт, баня, своя детская площадка и т.д.
По данным источника, на особняк уже нашелся покупатель, который пока не внес всю сумму.
Накануне руководитель федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил Тлиашинову в мошенничестве. Утверждается, что звездный коуч обманывала граждан психологическими семинарами, обещая помочь за определенную плату. Инна покинула Россию.
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Манцаев Рамиль