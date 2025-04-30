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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Коуч Киркорова срочно пытается продать огромный дом за полмиллиарда рублей

Коуч Киркорова срочно пытается продать огромный дом за полмиллиарда рублей

Коуч Филиппа Киркова выставила на продажу дом за полмиллиарда рублей
Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Консультант Филиппа Киркова в психологии Инна Тлиашинова в срочном порядке продает особняк. Недвижимость находится в в Солнечногорском районе Подмосковья в элитном поселке.
Как выяснил SHOT, Тлиашинова оценивает дом в полмиллиарда рублей. Такую сумму она должна налоговым органам России.

Выставленный на продажу особняк имеет три этажа и расположен на участке площадью 200 соток. На ее территории расположены теннисный корт, баня, своя детская площадка и т.д.

По данным источника, на особняк уже нашелся покупатель, который пока не внес всю сумму.

Накануне руководитель федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил Тлиашинову в мошенничестве. Утверждается, что звездный коуч обманывала граждан психологическими семинарами, обещая помочь за определенную плату. Инна покинула Россию.

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#дом
#певец
#долги
#деньги
Бывшая жена Андрея Аршавина показала лицо после финальной операции на нос – фото
30 апреля 2025, 10:47

Алиса Казьмина (фото: кадр из шоу «Малахов»)

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина завершила процесс восстановления внешности после тяжёлого заболевания. Алиса Казьмина показала, как теперь выглядит.
Напомним, что несколько лет назад журналистка тяжело заболела. Многодетной маме диагностировали аутоиммунное заболевание, из-за которого у неё развился некроз тканей, и она лишилась носа. Казьминой приходилось прятать изуродованное лицо под медицинской маской. Но теперь она восстановила внешность и может вернуться к прежней жизни.

Алисе согласился помочь хирург Денис Агапов, когда его коллеги отказывались работать с таким тяжёлым случаем. Он создал женщине новый нос. Процесс реконструкции занял несколько лет, но результат того стоил.

«Да, мы сделали это! И это были почти три чудесных года, трогательных и счастливых. Я буду по врачу скучать. Очень нас сблизило моё горе, но он помог», – отметила Казьмина в беседе с изданием StarHit.
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#хирург
#операция
#заболевания
#здоровье
#шоу-бизнес
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Александр Друзь предлагает корпоративные мероприятия за миллион рублей
Друзь проводит игры «Что? Где? Когда?» и зарабатывает миллион рублей за вечер
30 апреля 2025, 10:23

Фото: iStock/Yurchello108

Мастер интеллектуальных развлечений, знаменитый знаток Александр Друзь, организовал новое направление деятельности — организацию корпоративных турниров по типу популярной телеигры «Что? Где? Когда?». Организаторы платят значительные суммы за возможность воспользоваться опытом ведущего. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
Стоимость услуг Друзя складывается следующим образом:

  • Основная услуга по проведению турнира оценивается в 450 тысяч рублей;
  • Дополнительно, если организаторы хотят придать игре стилистическое оформление бренда «Что? Где? Когда?» (включая использование чёрного ящика, конвертов и символики), цена возрастает ещё на 450 тысяч рублей.
Кроме того, организаторам придется оплатить дополнительные расходы:

  • Оформление реквизитов и костюмов обойдется дополнительно в 200 тысяч рублей;
  • Призовая статуэтка «Сова» для победителя стоит 40 тысяч рублей;
  • Сувенирные подарки игрокам оцениваются по 2 тысячи рублей каждый.

Таким образом, общая сумма затрат на мероприятие может достигать 1 млн рублей.

Для ведущего также понадобится отдельная гримёрка. В ней не требуется ничего лишнего — достаточно воды, соков, зеркала, чая, а также мясной и сырной нарезки. Кроме того, Друзь может не только проводить игры, но и выступить в роли спикера, рассказав о «ловушках» вопросов для игры и других хитростях.

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#цена
#расходы
#игры
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«Он весь в кредитах»: стало известно, почему Лепс откладывает свадьбу с молодой возлюбленной
Лепс откладывает свадьбу с молодой возлюбленной из-за кредита в 300 млн руб
30 апреля 2025, 10:22

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Григорий Лепс вновь отложил свадьбу с молодой возлюбленной Авророй Кибой. По словам друзей артиста, у него сейчас большие проблемы с деньгами.
Предложение избраннице певец сделал ещё год назад, и, как ожидалось, свадьба должна состояться этим летом. Однако на недавнем светском мероприятии Лепс признался, что пока не знает, в каком году удастся организовать торжество. Коллеги артиста подчеркнули, что у него сейчас нет необходимой суммы.

«У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заём на 300 млн рублей, всё вложил в новый бизнес», – отметили источники KP.ru.
Предварительно, Лепс вложил деньги в элитный бар, который собирается открыть в Москве. Знакомые певца отметили, что он не рассчитывал на такие огромные траты, когда брался за реализацию идеи.

Друзья артиста подчеркнули, что он надеется заработать на бизнесе миллионы, закрыть долги, а затем сыграть свадьбу.

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*запрещён в РФ
#деньги
#певец
#бизнес
#свадьба
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#заём
#траты
#бар
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Певица Лада Дэнс призналась, что отдала бы свою яйцеклетку Филиппу Киркорову
30 апреля 2025, 10:02

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Известная российская певица Лада Дэнс решила поддержать своего близкого друга, исполнителя хита «Цвет настроения синий», сказав, что согласна пожертвовать ему свою яйцеклетку для рождения ребёнка. Об этом пишут Страсти.
Артисты имеют тёплые дружеские отношения на протяжении долгих лет. Недавно, участвуя в популярном телевизионном шоу «Маска», Киркоров проявил искреннюю привязанность к Ладе, комментируя возможные перспективы совместного будущего, включая рождение ребёнка.

Отвечая на подобное заявление Киркорова, Дэнс выразила готовность оказать необходимую помощь своему товарищу.

«Если бы у меня была яйцеклетка, которую можно было отдать... Я бы Филиппу свою яйцеклетку дала. Почему нет?», — добавила она.

Лада Дэнс один раз официально была замужем. До этого состояла в незарегистрированном браке. У нее двое детей.

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Концерты Веры Брежневой в странах Центральной Азии оказались на грани провала
#брак
#шоу
#отношения
#киркоров
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Концерты Веры Брежневой в странах Центральной Азии оказались на грани провала
На концерты Брежневой в Казахстане и Узбекистане купили лишь половину билетов
30 апреля 2025, 09:37

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)

Концертный тур украинской исполнительницы Веры Брежневой по странам СНГ столкнулся с серьёзными проблемами: посещаемость мероприятий заметно ниже ожидаемой, и залы остаются незаполненными почти наполовину. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
Первый концерт запланирован в Алма-Ате, Казахстан, во Дворце Республики. Согласно источникам, билетная касса распродала только половину мест — из 2567 предложенных билетов реализовано лишь 1283. Остальная половина остаётся доступной для покупки. Билеты предлагаются по цене от 2,7 тыс. рублей, а самые дорогие места возле сцены обойдутся зрителям в 9,6 тыс. рублей.

Второй концерт пройдёт в столице Узбекистана, городе Ташкенте, во Дворце кино имени Алишера Навои. Здесь ситуация аналогична казахстанскому мероприятию: продано лишь немногим более половины мест — 1033 из 1890. Цена билетов варьируется от 2,2 до 6 тыс. рублей.

После начала специальной военной операции Брежнева покинула Россию и теперь живет в Италии. Она активно путешествует по миру, одной из её недавних поездок стал фестиваль Coachella в Калифорнии.

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*Запрещен в РФ
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