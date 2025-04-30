Элитная недвижимость для сторис: появились новые подробности дела коуча Киркорова

Инна Тлиашинова (фото: Instagram* @inna_tliashinova)
Коуч Филиппа Киркорова Инна Тлиашинова на самом деле арендовала дорогой особняк в Подмосковье, но выдавала его за свой. Это выяснилось только в ходе расследования, пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что блогера обвиняют по статьям Уголовного кодекса об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. В настоящее время её долг составляет 460 863 348 рублей.
Ранее сообщалось, что Тлиашинова выставила на продажу свой особняк в Солнцевском районе Московской области за 450 миллионов рублей. Однако появились новые подробности дела.
Выяснилось, что дом на самом деле не принадлежит коучу. Недвижимость действительно выставлена на продажу, но Тлиашинова не получит ни копейки. Она всего лишь снимала особняк для съёмки в нём видео для соцсетей. Всё это время женщина выдавала дом за свой.
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*запрещён в РФ
Ранее сообщалось, что Тлиашинова выставила на продажу свой особняк в Солнцевском районе Московской области за 450 миллионов рублей. Однако появились новые подробности дела.
Выяснилось, что дом на самом деле не принадлежит коучу. Недвижимость действительно выставлена на продажу, но Тлиашинова не получит ни копейки. Она всего лишь снимала особняк для съёмки в нём видео для соцсетей. Всё это время женщина выдавала дом за свой.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова