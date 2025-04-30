Против коуча Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело за неуплату налогов на полмиллиарда рублей

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
В отношении коуча Филиппа Киркорова Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело за неуплату полмиллиарда рублей налогов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в период с 2020 по 2022 год. В общей сложности Тлиашинова задолжала 431 миллион рублей. В настоящее время её долг составляет 460 863 348 рублей. Каждый день задолженность растёт на 200 тысяч рублей.
Теперь коучу артиста грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Она объявлена в розыск. Сейчас блогер проживает в Дубае.
Ранее сообщалось, что Тлиашинова выставила на продажу роскошный особняк в Солнечногорском районе Подмосковья за 450 миллионов рублей. Общая площадь четырёхэтажного дома составляет 1600 квадратных метров. Потенциальный покупатель уже найден, однако он пока не внёс всю сумму.
Читайте также:
Коуч Киркорова срочно пытается продать огромный дом за полмиллиарда рублей
Новый скандал с Киркоровым: его подругу-мошенницу разоблачили
ФНС затребовала от мертвого отца Филиппа Киркорова уплаты долга
Теперь коучу артиста грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Она объявлена в розыск. Сейчас блогер проживает в Дубае.
Ранее сообщалось, что Тлиашинова выставила на продажу роскошный особняк в Солнечногорском районе Подмосковья за 450 миллионов рублей. Общая площадь четырёхэтажного дома составляет 1600 квадратных метров. Потенциальный покупатель уже найден, однако он пока не внёс всю сумму.
Читайте также:
Коуч Киркорова срочно пытается продать огромный дом за полмиллиарда рублей
Новый скандал с Киркоровым: его подругу-мошенницу разоблачили
ФНС затребовала от мертвого отца Филиппа Киркорова уплаты долга
Анастасия Чинкова