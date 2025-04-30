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Против коуча Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело за неуплату налогов на полмиллиарда рублей

В отношении коуча Киркорова Тлиашиновой возбуждено уголовное дело
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В отношении коуча Филиппа Киркорова Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело за неуплату полмиллиарда рублей налогов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в период с 2020 по 2022 год. В общей сложности Тлиашинова задолжала 431 миллион рублей. В настоящее время её долг составляет 460 863 348 рублей. Каждый день задолженность растёт на 200 тысяч рублей.

Теперь коучу артиста грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Она объявлена в розыск. Сейчас блогер проживает в Дубае.

Ранее сообщалось, что Тлиашинова выставила на продажу роскошный особняк в Солнечногорском районе Подмосковья за 450 миллионов рублей. Общая площадь четырёхэтажного дома составляет 1600 квадратных метров. Потенциальный покупатель уже найден, однако он пока не внёс всю сумму.

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#долги
Михаил Ефремов сдержал обещание не садиться за руль – актёра заметили в автобусе
Михаил Ефремов передвигается на общественном транспорте после смертельного ДТП
30 апреля 2025, 11:28

Михаил Ефремов (фото: Telegram @mihail_efremov)

Актёр Михаил Ефремов сдержал обещание и больше не садится за руль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в ходе судебного заседания, посвящённого его выходу из колонии по УДО, артист заявил, что больше не сядет за руль после смертельного ДТП и полностью откажется от алкоголя.

Теперь Ефремов передвигается на общественном транспорте. Его заметили в одном из столичных автобусов.

Правда одно обещание артист всё же не сдержал. Он также обещал бросить курить после выхода на свободу, однако стало известно, что с пагубной привычкой он так и не распрощался. Ефремова заметили с сигаретой на автобусной остановке в Москве.

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#дтп
#михаил ефремов
#артист
#общественный транспорт
#тюрьма
#автобус
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«Это была моя давняя мечта»: композитор Александра Пахмутова осчастливила SHAMAN'а
Композитор Александра Пахмутова познакомилась с певцом SHAMAN
30 апреля 2025, 11:25

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Композитор Александра Пахмутова осчастливила артиста Ярослава Дронова (SHAMAN). Певец мечтал встретиться с автором многих хитов, и у него это получилось на юбилейном концерте детского хора Большого театра. Видео со встречи появилось в Teлеграм-канале Дронова.
Исполнитель хита «Я русский» рассказал, что давно хотел познакомиться с Александрой Пахмутовой. Дронов отметил, что он в первый раз выступил в Большом театре, где исполнил композицию «Моя Россия». Перед выходом на сцену волгоградский композитор пригласила SHAMAN'а к себе в гримерку, чтобы пообщаться.

«Это была моя давняя мечта», — обратил внимание Ярослав и назвал Пахмутову живой легендой.

Певец приятно удивился, когда композитор подчеркнула, что останется послушать его выступление.

Александра Пахмутова и SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)


«Дай Бог вам успехов», — отметила она.

На прощание Пахмутова и Дронов обнялись.

Ранее gевец SHAMAN презентовал новую песню, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Композиция была записана совместно с Николаем Расторгуевым и бывшим музыкантом «Любэ» Александром Вайнбергом.

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#shaman
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#песня
#фото
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Сын Наташи Королёвой и Тарзана изменился до неузнаваемости
30 апреля 2025, 11:05

Архип Глушко и Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @grek_grex)

Мелисса Глушко, новая супруга сына знаменитой певицы Наташи Королёвой и танцора Сергея Глушко («Тарзана»), выложила серию трогательных фотоснимков и видеороликов из отдыха в Южной Корее. Вместе с супругом Архипом Глушко она демонстрирует публике свои впечатления от поездки.
Изменившийся внешний вид 23-летнего наследника звездной пары вызвал немало комментариев среди поклонников. Молодой человек кардинально поменял имидж: сбрил бороду и волосы, а также набрал вес. Поклонники отмечают, что семейные заботы пошли ему на пользу, превращая парня в зрелого мужчину.

Несмотря на одобрение родителей, в индустрии сохраняется определённая настороженность. Некоторые представители шоу-бизнеса подвергают сомнению мотивы девушки, подозревая её в стремлении извлечь выгоду из положения её мужа. Среди недоброжелателей выделялась Алёна Кравец, обвинявшая Мелиссу в использовании статуса семьи ради продвижения собственных интересов.

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Неизлечимое заболевание, громкие скандалы и трагедия в семье: Андрею Губину 51 год, куда пропал автор хита «Девушки как звезды»
30 апреля 2025, 10:58

Андрей Губин (Фото: кадр из клипа «Девушки как звёзды»)

30 апреля Андрей Губин празднует день рождения. Но в последнее время он не часто появляется на публике. На это у него были свои причины. Подробнее расскажет «Радио 1».

Детство


Родился Андрей Губин 30 апреля 1974 года в Уфе. Но в 81-м его семья переехала в Москву.

Мать следила за домом, так как не могла работать без московской прописки, а отец устроился работать научным сотрудником и рисовал карикатуры.

Андрей часто менял школы, проблема все еще была в прописке. Мальчик увлекался шахматами, футболом, даже попал в юношескую сборную Москвы, но после перелома ноги отдалился от спорта.

Молодой человек так и не смог закончить учебу. В старших классах Губин написал письмо в журнал «Огонек», где высказался о перестройке и устаревшем образовании. После такого его выпустили только «со справкой».


Творчество


К творчеству пришел еще в 12 лет. Губин писал стихи, а в 15 он записал уже первый непрофессиональный альбом со своими песнями под гитару. В шоу-бизнес он прорывался всеми способами. Однажды он даже пел у проходной телеканала, где его заметили и пригласили исполнить одну из песен на детском тв. Там его отметили не как композитора, а как журналиста. Губин стал работать на Первой программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

В 94-м певец знакомится с Леонидом Агутиным, который способствует записи первого профессионального альбома. Трек «Мальчик-бродяга» стал хитом, занимал первые места хит-парадов. Следующие альбомы были не такими громкими, но их тоже слушали. Андрей исполнял такие хиты, как «Девушки как звезды», «Зима-холода», «Ночь», «Лиза», «Танцы» и другие. Пел дуэтом с Ольгой Орловой, бывшей солисткой группы «Блестящие», написал Жанне Фриске хит «Лалала», выступал как продюсер Юлии Берреты. В 2004 году Андрей Губин стал заслуженным артистом России.

Проблемы в жизни


Но на пике своей популярности певец внезапно покидает сцену. В то время он потерял отца, который перенес сердечный приступ. Артист начал выпивать. Чуть позже, в 2012, умерла его мать. Андрей становится затворником, говорили, что он принимал наркотики, а после лежал в рехабе. Это привело к ухудшению левосторонней прозопалгии, из-за которой больной чувствует постоянные сильные боли по всему телу. Молодой человек лечился за границей, тратил огромные деньги, за все время он заплатил около 150 тысяч долларов. Но врачи не давали никаких прогнозов, говорили готовится к худшему.

«Я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее», — поделился певец.

Скандалы, паранойя, покушение


В начале нулевых Губин стал участником громких скандалов в шоу-бизнесе.

В 2004 Губин, как приглашенный гость, исполнил песню «Девушки как звезды» с одним из участников шоу. Композитор Игорь Николаев, вдохновившись песней, написал трек «Ниже ростом только Губин». Он стал хитом, что оскорбило Губина. Мужчина планировал судится с композитором и исполнителем песни Антоном Зацепиным. Дошло даже до идеи вызвать того на боксерский поединок. В итоге Зацепин просто принес публичные извинения.

А обострение болезни приводило к конфликтам с соседями.

«Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосам, а ты сиди и слушай это. Ненавижу!» — говорил мужчина.

Такая обстановка способствовала развитию паранойи. По словам Губина, когда он ехал в такси, и машина попала в аварию, на него было совершено покушение. Подтверждений этому не нашлось.

Андрей Губин (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь»)

Что сейчас с Андреем Губиным?


Сейчас Губин продолжает писать песни.

«У меня есть песни, которые подошли бы Рианне. Я сейчас хорошо пишу. Лучше, чем раньше, намного лучше», — говорит Андрей.

В 2022 году мужчина хотел писать для Тимати, Егора Крида, Нилетто, творчество которых ему было близко к сердцу.

Последний раз Андрея Губина заметили в Египте, куда мужчина уехал отдохнуть от внимания. В соцсетях он не появляется уже давно.

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Бывшая жена Андрея Аршавина показала лицо после финальной операции на нос – фото
30 апреля 2025, 10:47

Алиса Казьмина (фото: кадр из шоу «Малахов»)

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина завершила процесс восстановления внешности после тяжёлого заболевания. Алиса Казьмина показала, как теперь выглядит.
Напомним, что несколько лет назад журналистка тяжело заболела. Многодетной маме диагностировали аутоиммунное заболевание, из-за которого у неё развился некроз тканей, и она лишилась носа. Казьминой приходилось прятать изуродованное лицо под медицинской маской. Но теперь она восстановила внешность и может вернуться к прежней жизни.

Алисе согласился помочь хирург Денис Агапов, когда его коллеги отказывались работать с таким тяжёлым случаем. Он создал женщине новый нос. Процесс реконструкции занял несколько лет, но результат того стоил.

«Да, мы сделали это! И это были почти три чудесных года, трогательных и счастливых. Я буду по врачу скучать. Очень нас сблизило моё горе, но он помог», – отметила Казьмина в беседе с изданием StarHit.
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