Адвокат Лерчек прокомментировал сообщения о возможном возобновлении уголовного дела

08 июля 2026, 20:08

Защита Лерчек отказалась обсуждать перспективы судебного процесса

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Адвокат блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прокомментировал сообщения о возможном возобновлении уголовного дела в отношении своей подзащитной. Однако подробно обсуждать ситуацию защитник не стал.





В разговоре с Super адвокат Константин Третьяков лаконично ответил на вопрос журналистов о перспективах дальнейшего разбирательства.





«Без комментариев», — заявил он.