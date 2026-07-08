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Адвокат Лерчек прокомментировал сообщения о возможном возобновлении уголовного дела

Защита Лерчек отказалась обсуждать перспективы судебного процесса
Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Адвокат блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прокомментировал сообщения о возможном возобновлении уголовного дела в отношении своей подзащитной. Однако подробно обсуждать ситуацию защитник не стал.



В разговоре с Super адвокат Константин Третьяков лаконично ответил на вопрос журналистов о перспективах дальнейшего разбирательства.

«Без комментариев», — заявил он.
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что уголовное дело в отношении Лерчек может быть возобновлено. По данным агентства, вопрос вновь оказался на повестке после появления информации о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как отметил сам адвокат, о возможном развитии ситуации он узнал не от следствия, а из публикаций в СМИ. Ранее производство по делу было приостановлено в связи с диагностированным у Валерии Чекалиной заболеванием.

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