Адвокат Лерчек прокомментировал сообщения о возможном возобновлении уголовного дела
Защита Лерчек отказалась обсуждать перспективы судебного процесса
Адвокат блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прокомментировал сообщения о возможном возобновлении уголовного дела в отношении своей подзащитной. Однако подробно обсуждать ситуацию защитник не стал.
В разговоре с Super адвокат Константин Третьяков лаконично ответил на вопрос журналистов о перспективах дальнейшего разбирательства.
«Без комментариев», — заявил он.Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что уголовное дело в отношении Лерчек может быть возобновлено. По данным агентства, вопрос вновь оказался на повестке после появления информации о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы.
Как отметил сам адвокат, о возможном развитии ситуации он узнал не от следствия, а из публикаций в СМИ. Ранее производство по делу было приостановлено в связи с диагностированным у Валерии Чекалиной заболеванием.