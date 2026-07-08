Полина Диброва встретила День семьи, любви и верности с родными в Ростове

08 июля 2026, 19:49

Полина Диброва призналась, что самым большим счастьем для неё остаётся семья

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва провела День семьи, любви и верности в кругу самых близких. Ради праздника модель приехала в Ростов, где собралась вся её семья.





Дата оказалась для родных вдвойне особенной. Именно 8 июля отец Полины отметил 60-летний юбилей, поэтому праздничный день объединил сразу два важных события.



В личном блоге Диброва поделилась трогательным видео с родственниками. На кадрах также появилась её любимая бабушка Валентина Ивановна, которой недавно исполнилось 89 лет.





«Вот это моя семья. Это моё счастье», — написала Полина.