Татьяна Буланова высказалась об идее раскрыть бюджетные гонорары артистов

08 июля 2026, 19:14

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова заявила, что общественность имеет право знать, какой процент прокатчики удерживают со стоимости концертов звёзд.





В беседе с «Абзацем» артистка прокомментировала инициативу депутатов о введении единого стандарта для раскрытия информации о стоимости выступлений артистов, которые финансируются из бюджета.

«У меня практически нет выступлений, оплачиваемых из бюджета! Тогда должны быть и публичными проценты прокатчиков», — отметила Буланова.