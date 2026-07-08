Татьяна Буланова высказалась об идее раскрыть бюджетные гонорары артистов
Певица Татьяна Буланова заявила, что общественность имеет право знать, какой процент прокатчики удерживают со стоимости концертов звёзд.
В беседе с «Абзацем» артистка прокомментировала инициативу депутатов о введении единого стандарта для раскрытия информации о стоимости выступлений артистов, которые финансируются из бюджета.
«У меня практически нет выступлений, оплачиваемых из бюджета! Тогда должны быть и публичными проценты прокатчиков», — отметила Буланова.Напомним, ранее в Госдуме предложили обнародовать гонорары артистов за выступления за счёт государственных средств. Парламентарии направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением обеспечить прозрачность данных о расценках на выступления эстрадных звёзд.