«Я уже давно живу с этим»: Анита Цой прокомментировала слухи об онкологии
Анита Цой объяснила, почему проходила лечение в онкоцентре
Анита Цой вышла на связь с поклонниками после появления слухов о тяжелом заболевании. Поводом для обсуждений стало то, что в апреле певица проходила лечение в онкологическом центре. Однако артистка подчеркнула, что диагноз «рак» ей не ставили.
По словам Цой, проблемы со здоровьем связаны с заболеванием щитовидной железы, с которым она живет уже много лет.
«Мое заболевание щитовидной железы называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение. Я действительно себя очень плохо чувствовала. Это было в апреле. Но раком я не болею», — объяснила певица.Артистка призналась, что действительно переживала непростой период из-за ухудшения самочувствия, однако призвала не верить недостоверной информации. Своим обращением Анита решила успокоить коллег и поклонников, заверив, что речь идет о лечении заболевания щитовидной железы, а не об онкологическом диагнозе.