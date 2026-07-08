«Я уже давно живу с этим»: Анита Цой прокомментировала слухи об онкологии

08 июля 2026, 19:52

Анита Цой объяснила, почему проходила лечение в онкоцентре

Анита Цой (Фото: Instagram* / @anitatsoy)

Анита Цой вышла на связь с поклонниками после появления слухов о тяжелом заболевании. Поводом для обсуждений стало то, что в апреле певица проходила лечение в онкологическом центре. Однако артистка подчеркнула, что диагноз «рак» ей не ставили.





По словам Цой, проблемы со здоровьем связаны с заболеванием щитовидной железы, с которым она живет уже много лет.





«Мое заболевание щитовидной железы называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение. Я действительно себя очень плохо чувствовала. Это было в апреле. Но раком я не болею», — объяснила певица.