Дима Билан ответил на сравнения с Канье Уэстом
Дима Билан прокомментировал сравнения с Канье Уэстом, которые появились после исполнения кавера на песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Об этом сообщает Super.
Поводом для обсуждений стала история с вирусным ИИ-роликом, в котором композицию якобы исполнял Канье Уэст, тогда как Билан представил песню на своих концертах вживую.
Артист исполнил «Седую ночь» как минимум дважды — на VK Fest и во время собственного шоу «Твой №1». После этого продюсер Яна Рудковская заявила, что выступление Билана получилось более ярким, чем нашумевший ролик с участием искусственного интеллекта.
Сам певец спокойно отнесся к словам Рудковской и отметил, что каждый творческий человек проходит собственный путь.
«Яна — смелая женщина. Но я-то внутри шторма, а она снаружи чуть-чуть. Хотя с этим тоже можно поспорить: у каждого свой шторм. Я бы хотел соединять искусство и технологию. Я на пути к этому», — рассказал Билан.Исполнитель подчеркнул, что ему интересно экспериментировать с современными технологиями и искать новые способы самовыражения. По словам Билана, сейчас он сосредоточен на поиске собственного стиля, новых жанров и необычных творческих форматов, в которых можно гармонично объединить музыку и инновации.