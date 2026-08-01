Дима Билан ответил на сравнения с Канье Уэстом

01 августа 2026, 14:11

Билан признался, что хочет объединить современные технологии и искусство

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан прокомментировал сравнения с Канье Уэстом, которые появились после исполнения кавера на песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Об этом сообщает Super.





Поводом для обсуждений стала история с вирусным ИИ-роликом, в котором композицию якобы исполнял Канье Уэст, тогда как Билан представил песню на своих концертах вживую.



Артист исполнил «Седую ночь» как минимум дважды — на VK Fest и во время собственного шоу «Твой №1». После этого продюсер Яна Рудковская заявила, что выступление Билана получилось более ярким, чем нашумевший ролик с участием искусственного интеллекта.



Сам певец спокойно отнесся к словам Рудковской и отметил, что каждый творческий человек проходит собственный путь.





«Яна — смелая женщина. Но я-то внутри шторма, а она снаружи чуть-чуть. Хотя с этим тоже можно поспорить: у каждого свой шторм. Я бы хотел соединять искусство и технологию. Я на пути к этому», — рассказал Билан.