Юрист оценил приговор Лерчек и рассказал о возможных последствиях

01 августа 2026, 14:58

Юрист назвал ситуацию с многомиллионным штрафом Лерчек «изощренным гуманизмом»

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Юрист Александр Хаминский прокомментировал приговор блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которой назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. По словам специалиста, решение суда выглядит гуманным только на первый взгляд, поскольку теперь перед блогером стоит практически невыполнимая финансовая задача. Об этом сообщает StarHit.





Как отметил Хаминский, после вступления решения в силу у Лерчек будет 60 дней на добровольную выплату штрафа. Однако, учитывая размер суммы, юрист считает маловероятным, что блогер сможет закрыть задолженность самостоятельно в установленный срок.



По его словам, следующим шагом может стать обращение в суд с просьбой о рассрочке платежа. Закон позволяет при определенных обстоятельствах разрешить выплачивать штраф частями — максимально сроком до пяти лет. Однако даже при таком варианте, как считает Хаминский, сумма ежемесячных выплат останется неподъемной.





«Как Лерчек будет переводить в бюджет 12,5 миллионов ежемесячно? Никак. Без Интернета ей такую сумму не осилить», — заявил юрист.

«Через пять лет, когда истечет рассрочка, остаток долга, а это будет астрономическая сумма, перейдет в бессрочное исполнительное производство. То есть Лерчек окажется должницей до могилы», — заключил Хаминский.