Юрист оценил приговор Лерчек и рассказал о возможных последствиях
Юрист Александр Хаминский прокомментировал приговор блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которой назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. По словам специалиста, решение суда выглядит гуманным только на первый взгляд, поскольку теперь перед блогером стоит практически невыполнимая финансовая задача. Об этом сообщает StarHit.
Как отметил Хаминский, после вступления решения в силу у Лерчек будет 60 дней на добровольную выплату штрафа. Однако, учитывая размер суммы, юрист считает маловероятным, что блогер сможет закрыть задолженность самостоятельно в установленный срок.
По его словам, следующим шагом может стать обращение в суд с просьбой о рассрочке платежа. Закон позволяет при определенных обстоятельствах разрешить выплачивать штраф частями — максимально сроком до пяти лет. Однако даже при таком варианте, как считает Хаминский, сумма ежемесячных выплат останется неподъемной.
«Как Лерчек будет переводить в бюджет 12,5 миллионов ежемесячно? Никак. Без Интернета ей такую сумму не осилить», — заявил юрист.Он также предположил, что для выполнения обязательств блогеру придется официально трудоустроиться, а часть заработка направлять на погашение штрафа. При этом Хаминский обратил внимание на сложные обстоятельства, в которых сейчас находится Лерчек: у нее четверо несовершеннолетних детей, а ее бывший супруг находится в местах лишения свободы.
По мнению специалиста, если выплатить всю сумму в течение пяти лет не получится, оставшаяся задолженность может перейти в бессрочное исполнительное производство.
«Через пять лет, когда истечет рассрочка, остаток долга, а это будет астрономическая сумма, перейдет в бессрочное исполнительное производство. То есть Лерчек окажется должницей до могилы», — заключил Хаминский.При этом окончательное развитие ситуации будет зависеть от того, удовлетворит ли суд возможное ходатайство о рассрочке и какие условия выплаты будут установлены.