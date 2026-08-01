«Начинаю сходить с ума»: Юлия Савичева объявила, что уходит из соцсетей из-за волны хейта

01 августа 2026, 13:51

Певица Юлия Савичева призналась, что устала от критики нового творчества

Юлия Савичева (Фото: Instagram* / @yuliasavicheva)

Юлия Савичева сообщила поклонникам, что временно прекращает вести свои социальные сети. По словам певицы, причиной стали постоянные негативные комментарии, которые в последнее время касаются не только ее творчества, но и внешности.





Артистка рассказала, что особенно бурную реакцию вызвали ее эксперименты с экстрим-вокалом и гроулингом. Однако обсуждения быстро вышли за рамки музыки: пользователи стали критиковать ее образ, стиль и даже детали гардероба, а также регулярно требовать «вернуть прежнюю Савичеву». Певица призналась, что бесконечный поток негативных сообщений серьезно сказался на ее эмоциональном состоянии.





«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим вокала, внешнего вида, вплоть до трусов, и постоянных "верните старую Савичеву". Я беру паузу от социальных сетей, поэтому в ближайшее время оставшийся контент будет публиковаться моей командой», — заявила Савичева.