Достижения.рф

«Начинаю сходить с ума»: Юлия Савичева объявила, что уходит из соцсетей из-за волны хейта

Певица Юлия Савичева призналась, что устала от критики нового творчества
Юлия Савичева (Фото: Instagram* / @yuliasavicheva)

Юлия Савичева сообщила поклонникам, что временно прекращает вести свои социальные сети. По словам певицы, причиной стали постоянные негативные комментарии, которые в последнее время касаются не только ее творчества, но и внешности.



Артистка рассказала, что особенно бурную реакцию вызвали ее эксперименты с экстрим-вокалом и гроулингом. Однако обсуждения быстро вышли за рамки музыки: пользователи стали критиковать ее образ, стиль и даже детали гардероба, а также регулярно требовать «вернуть прежнюю Савичеву». Певица призналась, что бесконечный поток негативных сообщений серьезно сказался на ее эмоциональном состоянии.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим вокала, внешнего вида, вплоть до трусов, и постоянных "верните старую Савичеву". Я беру паузу от социальных сетей, поэтому в ближайшее время оставшийся контент будет публиковаться моей командой», — заявила Савичева.
Исполнительница подчеркнула, что на время отказывается от личного присутствия в соцсетях. При этом страницы певицы не останутся без обновлений — публикацией нового контента займется ее команда, пока сама Юлия сосредоточится на работе и восстановлении эмоционального состояния.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0