«Начинаю сходить с ума»: Юлия Савичева объявила, что уходит из соцсетей из-за волны хейта
Певица Юлия Савичева призналась, что устала от критики нового творчества
Юлия Савичева сообщила поклонникам, что временно прекращает вести свои социальные сети. По словам певицы, причиной стали постоянные негативные комментарии, которые в последнее время касаются не только ее творчества, но и внешности.
Артистка рассказала, что особенно бурную реакцию вызвали ее эксперименты с экстрим-вокалом и гроулингом. Однако обсуждения быстро вышли за рамки музыки: пользователи стали критиковать ее образ, стиль и даже детали гардероба, а также регулярно требовать «вернуть прежнюю Савичеву». Певица призналась, что бесконечный поток негативных сообщений серьезно сказался на ее эмоциональном состоянии.
«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим вокала, внешнего вида, вплоть до трусов, и постоянных "верните старую Савичеву". Я беру паузу от социальных сетей, поэтому в ближайшее время оставшийся контент будет публиковаться моей командой», — заявила Савичева.Исполнительница подчеркнула, что на время отказывается от личного присутствия в соцсетях. При этом страницы певицы не останутся без обновлений — публикацией нового контента займется ее команда, пока сама Юлия сосредоточится на работе и восстановлении эмоционального состояния.