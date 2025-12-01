«Ценить дом»: блогер Валерия Чекалина чуть не расплакалась, когда благодарила журналистов

01 декабря 2025, 18:40

Блогер Лерчек растрогалась в суде и поблагодарила журналистов

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Во время очередного заседания Валерия Чекалина едва сдержала слёзы, когда благодарила журналистов. Об этом сообщает StarHit.





По словам блогера, именно благодаря публичному вниманию и неравнодушию людей суд наконец разрешил ей посетить врача и пройти УЗИ. Сейчас Лерчек — на шестом месяце беременности.



Блогер также рассказала, как проходит её жизнь под домашним арестом. По словам Валерии, основное время она проводит с детьми.





«Большую часть времени я с детьми. Домашние работы, подготовка, уборка, мама мне много помогает. Луис с утра до вечера работает. Этот период научил меня больше ценить дом и время с семьёй», — поделилась блогер.