Адвокат Лурье рассказала, где сейчас живет Лариса Долина
Свириденко: Долина пока проживает в квартире в Хамовниках
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина в настоящее время живет в своей квартире в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о принудительном выселении певицы из её квартиры в Хамовниках, в связи с решением Верховного суда РФ.
«Долина остаётся в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде, 25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры», — сказала она.
Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье законной владелицей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Ранее суды оставляли эту недвижимость за артисткой, которая утверждала, что на момент сделки попала под влияние мошенников. Теперь все предыдущие решения отменили. Пока шли разбирательства, знаменитость продолжала жить в спорной квартире. Суд отметил, что если певица не покинет жилье по доброй воле, вопрос решится принудительно.