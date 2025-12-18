Адвокат Лурье рассказала, где сейчас живет Лариса Долина

18 декабря 2025, 08:36

Свириденко: Долина пока проживает в квартире в Хамовниках

Полина Лурье (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина в настоящее время живет в своей квартире в Москве. Об этом пишет РИА Новости.





Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о принудительном выселении певицы из её квартиры в Хамовниках, в связи с решением Верховного суда РФ.





«Долина остаётся в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде, 25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры», — сказала она.