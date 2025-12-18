Народная артистка РФ Лариса Долина даст еще шесть выступлений перед Новым годом

18 декабря 2025, 04:32

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина выступит еще шесть раз перед Новым годом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий представителя певицы Сергея Пудовкина.





Первый из концертов звезды пройдет 21 декабря на Live Арене в рамках шоу «Рождество с Григорием Лепсом». Вместе с Долиной на сцену в этот вечер выйдут Филипп Киркоров, Дима Билан, Стас Михайлов, Shaman, Ани Лорак и многие другие артисты.





Лариса Долина (Фото: кадр видео Instagram* @larisa.dolina.official)

«Было достаточно мероприятий за этот промежуток времени, где зрители — не всегда поклонники, просто зрители — прекрасно встречали и провожали артиста», — уточнил он.