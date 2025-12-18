Народная артистка РФ Лариса Долина даст еще шесть выступлений перед Новым годом
Народная артистка России Лариса Долина выступит еще шесть раз перед Новым годом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий представителя певицы Сергея Пудовкина.
Первый из концертов звезды пройдет 21 декабря на Live Арене в рамках шоу «Рождество с Григорием Лепсом». Вместе с Долиной на сцену в этот вечер выйдут Филипп Киркоров, Дима Билан, Стас Михайлов, Shaman, Ани Лорак и многие другие артисты.
24 декабря певица устроит сольный концерт в московском баре Petter вместе со своим коллективом «Долина Band».
Следующее музыкальное событие с участием народной артистки и ее лучших студентов состоится 30 декабря в столичном Джаз-клубе Алексея Козлова. Стоимость билетов варьируется от 5 тысяч до 12 900 рублей. При полной посадке зала Долина сможет заработать порядка 1 миллиона 650 тысяч рублей за один вечер.
Также звезда за этот период времени выйдет на сцену Театра на Таганке. 26 и 27 декабря она сыграет Миссис Ловетт в мюзикле «Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит», а 31 декабря появится в роли Марселины в спектакле «Фигаро».
Максимальные цены на билеты составляют 15 и 12 тысяч рублей соответственно.
Пудовкин подтвердил, что напряженный декабрьский график артистки остается без изменений.
«Было достаточно мероприятий за этот промежуток времени, где зрители — не всегда поклонники, просто зрители — прекрасно встречали и провожали артиста», — уточнил он.
Напомним, что 16 декабря Верховный суд оставил право собственности на квартиру артистки за покупательницей Полиной Лурье.