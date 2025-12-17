Воздушный поцелуй с балкона: Кончаловский трогательно поддержал Высоцкую на премьере
В театре Моссовета прошла премьера спектакля «Макбет», поставленного Андреем Кончаловским. Об этом сообщает Super.
Главные роли в шекспировской трагедии исполнили Юлия Высоцкая и Евгений Ткачук. Сам режиссёр наблюдал за происходящим из ложи, а после финального поклона эффектно поддержал супругу — послал ей воздушный поцелуй под бурные аплодисменты зала.
Этот жест стал особенно заметным на фоне недавних выходов актрисы в свет без мужа. В конце ноября Высоцкая впервые появилась на публике после личного признания об удочерении ребёнка — тогда она в одиночку посетила премию «Событие года» журнала «Кинорепортёр», где получила награду от имени 88-летнего Кончаловского.
