Воздушный поцелуй с балкона: Кончаловский трогательно поддержал Высоцкую на премьере

Андрей Кончаловский публично обратился к Юлии Высоцкой после спектакля
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* / @juliavysotskayaofficial)

В театре Моссовета прошла премьера спектакля «Макбет», поставленного Андреем Кончаловским. Об этом сообщает Super.



Главные роли в шекспировской трагедии исполнили Юлия Высоцкая и Евгений Ткачук. Сам режиссёр наблюдал за происходящим из ложи, а после финального поклона эффектно поддержал супругу — послал ей воздушный поцелуй под бурные аплодисменты зала.

Этот жест стал особенно заметным на фоне недавних выходов актрисы в свет без мужа. В конце ноября Высоцкая впервые появилась на публике после личного признания об удочерении ребёнка — тогда она в одиночку посетила премию «Событие года» журнала «Кинорепортёр», где получила награду от имени 88-летнего Кончаловского.

