«Они жёстко ответили»: Адвокат Лурье сообщила, когда Долина намеревается съехать

Свириденко: Долина намеревается съехать не раньше 5 января
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что певица Лариса Долина планирует освободить квартиру не раньше 5 января.
По словам собеседницы RT, на требование съехать в течение суток представители Долиной ответили отказом и предложили действовать через исполнительное производство.
«Они жёстко ответили на наше требование выехать в течение суток и сказали, что выселяться так не будут», — сказала Свириденко.Ранее адвокат Долиной Мария Пухова сообщила журналистам, что не может подтвердить информацию о вывозе вещей певицей из проданной квартиры в Хамовниках. Она уточнила, что во время утреннего общения исполнительница о подобных планах не говорила, а сам переезд, по её словам, обычно не решается за один день.