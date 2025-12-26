«Они жёстко ответили»: Адвокат Лурье сообщила, когда Долина намеревается съехать

26 декабря 2025, 20:03

Свириденко: Долина намеревается съехать не раньше 5 января

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что певица Лариса Долина планирует освободить квартиру не раньше 5 января.





По словам собеседницы RT, на требование съехать в течение суток представители Долиной ответили отказом и предложили действовать через исполнительное производство.



