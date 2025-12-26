Жена Серебрякова высказалась о его госпитализации
Жена Серебрякова опровергла госпитализацию мужа на фоне новостей в СМИ
Жена Алексея Серебрякова Мария опровергла сообщения о госпитализации актера, якобы проведшего четыре дня в больнице из‑за обострения хронического бронхита.
Соответствующей информацией располагают «Известия».
«Это неправда, всё, спасибо, до свидания», — сказала собеседница издания.
Ранее в тот же день в интернете появилась информация о состоянии Серебрякова средней тяжести.
Перед этим публиковались скандальные высказывания актера о России. Уточнялось, что звезда «Бандитского Петербурга» является одним из самых известных и востребованных артистов российского кинематографа.