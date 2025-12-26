«Часто переслушиваю»: продюсер назвал лучшие песни 2025 года
Дворцов считает песни Лепса и SHAMAN лучшими в 2025 году
Лучшие песни уходящего года связаны с именами Григория Лепса, Ярослава Дронова и Татьяны Куртуковой.
Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил продюсер Сергей Дворцов.
Первую строчку своего личного рейтинга собеседник отдал дуэту Лепса и SHAMAN — композиции «Она не скажет Да», вышедшей 17 октября 2025 года. На втором месте, по его словам, находится хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля», а третью позицию заняла песня Дронова «Моя Россия».
«Именно эти композиции я часто переслушиваю», — добавил Дворцов.
Продюсер заключил, что названные песни будут претендовать на лидерство и в общероссийских чартах по итогам года.