«Часто переслушиваю»: продюсер назвал лучшие песни 2025 года

26 декабря 2025, 19:07

Дворцов считает песни Лепса и SHAMAN лучшими в 2025 году

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Лучшие песни уходящего года связаны с именами Григория Лепса, Ярослава Дронова и Татьяны Куртуковой.





Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил продюсер Сергей Дворцов.



Первую строчку своего личного рейтинга собеседник отдал дуэту Лепса и SHAMAN — композиции «Она не скажет Да», вышедшей 17 октября 2025 года. На втором месте, по его словам, находится хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля», а третью позицию заняла песня Дронова «Моя Россия».





«Именно эти композиции я часто переслушиваю», — добавил Дворцов.