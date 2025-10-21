Экс-супруг Алены Апиной назвал ее проституткой после съемки в откровенном клипе
Певица Алена Апина вспомнила, как ее бывший супруг, продюсер Александр Иратов, отреагировал на ее смелый клип. Об этом артистка рассказала в интервью на YouTube-канале «Сама Меньшова».
По словам Апиной, после развода она сильно изменилась: сбросила 15 килограммов, сделала несколько пластических операций и решила обновить репертуар и сценический образ.
«Мой бывший муж позвонил мне и сказал: "Ты проститутка?". Он сказал, мол, когда я был рядом, то все-таки держал тебя в рамках. Думал, что ты умная. Но стоило тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала», — процитировала певица слова Иратова.
Апина отметила, что не жалеет о переменах и считает, что каждая женщина имеет право выражать себя так, как хочет, независимо от возраста или чужих оценок.