Экс-супруг Алены Апиной назвал ее проституткой после съемки в откровенном клипе

21 октября 2025, 12:26

Алена Апина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Алена Апина вспомнила, как ее бывший супруг, продюсер Александр Иратов, отреагировал на ее смелый клип. Об этом артистка рассказала в интервью на YouTube-канале «Сама Меньшова».





По словам Апиной, после развода она сильно изменилась: сбросила 15 килограммов, сделала несколько пластических операций и решила обновить репертуар и сценический образ.





«Мой бывший муж позвонил мне и сказал: "Ты проститутка?". Он сказал, мол, когда я был рядом, то все-таки держал тебя в рамках. Думал, что ты умная. Но стоило тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала», — процитировала певица слова Иратова.