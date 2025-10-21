«Сегодня было грустно весь день»: экс-супруга Диброва показала новый дом после развода

21 октября 2025, 12:43

Полина Диброва показала, где живёт после развода с телеведущим

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва — Полина — поделилась с подписчиками кадрами из нового дома, куда недавно переехала после развода.





Звезда призналась, что несмотря на обновления в жизни, настроение у неё не всегда радужное. Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)



«Сегодня было грустно весь день. А потом прислали цветы», — написала Полина, показав букет белых роз.