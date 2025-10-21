Достижения.рф

«Сегодня было грустно весь день»: экс-супруга Диброва показала новый дом после развода

Полина Диброва показала, где живёт после развода с телеведущим
Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва — Полина — поделилась с подписчиками кадрами из нового дома, куда недавно переехала после развода.



Звезда призналась, что несмотря на обновления в жизни, настроение у неё не всегда радужное.

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)
«Сегодня было грустно весь день. А потом прислали цветы», — написала Полина, показав букет белых роз.
Подарок сразу вызвал ажиотаж среди поклонников, ведь Полина никак не комментирует свои отношения с бизнесменом Романом Товстиком, из-за которого, по слухам, и распался её брак.

