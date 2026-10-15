Адвокат Navai раскрыла план защиты после ареста рэпера
Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) собирается обжаловать свой арест в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков. На подачу апелляции у артиста есть три дня, передает телеканал РЕН ТВ.
Адвокат исполнителя Рена Керимова заявила, что намерена добиваться изменения меры пресечения. По ее словам, к разбирательствам она подключилась слишком поздно: когда защитница приехала, заседание завершилось.
Суд учел, что у музыканта нет регистрации и родственников в стране. Керимова отметила, что все это можно было подготовить заранее, если бы защите дали больше времени. Она добавила, что артист знает много людей, готовых ему помочь.
Также у музыканта есть шанс выйти под залог. Керимова подчеркнула, что будет работать «на полную катушку» ради результата. Сам рэпер заверил защитницу, что доверяет ей, и у него все в порядке. Следующая неделя станет для Бакирова решающей, заключила адвокат.
Напомним, Navai арестовали на два месяца после задержания на КПП «Кордай» в Жамбылской области. При досмотре автомобиля полицейские и пограничники нашли запрещенные вещества. Оказавшись под стражей, музыкант начал заступаться за сокамерников и требовать для них адвокатов.
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