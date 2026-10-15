Адвокат Navai раскрыла план защиты после ареста рэпера

15 октября 2026, 13:25

Рэпер Navai обжалует арест в Казахстане по делу о наркотиках

Наваи Бакиров (Фото: Инстаграм*/navaib)

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) собирается обжаловать свой арест в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков. На подачу апелляции у артиста есть три дня, передает телеканал РЕН ТВ.