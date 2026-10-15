«Еще карешечку»: Поклонники Алсу увидели ее новый образ
Певица Алсу показала фанатам новую прическу каре
Певица Алсу вновь поэкспериментировала со своей внешностью. Артистка подстриглась и продемонстрировала новый образ подписчикам в Instagram*
Это не первое кардинальное преображение певицы в текущем году. В марте 2026 года Алсу уже рассталась со своими длинными волосами, выбрав удлиненное каре. Тогда поклонники знаменитости одобрили перемены, заявив, что новый имидж ее молодит.
«Еще короче карешечку сделали. Убираем весь негатив и избавляемся от осенней хандры», — прокомментировала звезда.Сама артистка признается, что уделяет внешности большое внимание. По ее словам, природа наградила ее хорошими генами, однако после 30 лет она начала прибегать к «уколам красоты». Певица решила заняться лицом заранее из-за любви к загару и переживаний о состоянии кожи.
Алсу воспитывает троих детей от бизнесмена Яна Абрамова: 20-летнюю Сафину, 18-летнюю Микеллу и десятилетнего Рафаэля. Супруги развелись в 2024 году, но сохранили теплые отношения. Певица рассказывала, что продолжает общаться с экс-супругом в дружеской атмосфере, не держит на него зла и благодарна за прожитые вместе годы.