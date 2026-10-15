«Еще карешечку»: Поклонники Алсу увидели ее новый образ

15 октября 2026, 13:00

Певица Алсу показала фанатам новую прическу каре

Алсу Абрамова (Фото: Instagram*/alsou_a)

Певица Алсу вновь поэкспериментировала со своей внешностью. Артистка подстриглась и продемонстрировала новый образ подписчикам в Instagram*





Это не первое кардинальное преображение певицы в текущем году. В марте 2026 года Алсу уже рассталась со своими длинными волосами, выбрав удлиненное каре. Тогда поклонники знаменитости одобрили перемены, заявив, что новый имидж ее молодит.





«Еще короче карешечку сделали. Убираем весь негатив и избавляемся от осенней хандры», — прокомментировала звезда.