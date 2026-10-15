Малышева зареклась кататься на лыжах после одного случая: «Я в ужасе»

15 октября 2026, 12:08

Малышева заявила, что зареклась кататься на лыжах из-за травмы колена на курорте

Елена Малышева (Фото: Инстаграм*/malysheva.live)

Врач-терапевт и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что зареклась кататься на лыжах после одного случая. Соответствующий выпуск доступен на сайте Первого канала.





Малышева рассказала, что в конце 1990-х они с мужем и детьми поехали на горнолыжный курорт. В первый же день врач упала и получила разрыв связки коленного сустава. Остаток отдыха она провела в гипсе в номере отеля.

«Я лежала, фигурально выражаясь, около дверей, чтобы никто больше не пошел кататься на лыжах. С тех пор мы вообще не катаемся на лыжах», — поделилась терапевт.