Джиган приостановил музыкальную карьеру

15 октября 2026, 11:44

Mash: Рэпер Джиган приостановил выступления минимум до конца года

Денис Устименко-Вейнштейн и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) принял решение временно уйти со сцены. Как сообщается, артист отказался от концертной деятельности и новогодних корпоративов как минимум до конца 2026 года.