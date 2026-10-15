Джиган приостановил музыкальную карьеру
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) принял решение временно уйти со сцены. Как сообщается, артист отказался от концертной деятельности и новогодних корпоративов как минимум до конца 2026 года.
По данным Telegram-канала Mash, из израильского рехаба исполнитель должен был выйти ещё в начале октября, однако до сих пор остаётся там и продолжает проходить «лечение». Вернуться в Россию в ближайшее время ему мешают не утихший скандал и возможная ответственность.
Осенью менеджеры отменяли выступления Джигана, ссылаясь на прохождение терапии. Теперь же отказы мотивированы репутационными рисками. Организаторы в крупных концертных агентствах также не готовы выводить артиста на российскую сцену и опасаются предлагать его заказчикам.
Отмечается, что приглашения поступают и на частные мероприятия в Израиле. Однако от этих предложений рэпер отказывается.
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