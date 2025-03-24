Адвокат назвал условие, при котором Михаил Ефремов вернется в колонию после УДО

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Ефремов поблагодарил судью за такое решение.
Адвокат, член коллегии «люди дела» Алишер Захидов в беседе с «Радио 1» заявил, что Михаила Ефремова могут отпустить сразу же после удовлетворения ходатайства.
По его словам, потерпевшие могут обжаловать решение по досрочному освобождению актера, если посчитают, что это чрезмерно мягкое решение.
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«Он освобожден в зале суда, дальше соберутся определенные вещи, подпишутся бумаги, письма. Обычно это делается за один день, максимум — за два. После этого он пойдет своими ногами к себе домой», — объяснил эксперт.
По его словам, потерпевшие могут обжаловать решение по досрочному освобождению актера, если посчитают, что это чрезмерно мягкое решение.
«Они могут написать апелляционную жалобу в вышестоящий суд, но большие сомнения, что суд ее утвердит. Потому что к такого рода заседаниям обычно готовятся: собирают характеристики, выясняют разные обстоятельства, смотрят на то, какая сумма ущерба была погашена в адрес потерпевших, анализируют поведение самого обвиняемого. Я думаю, что суд откажет потерпевшим, и Михаил Олегович спокойно выйдет на свободу с чистой совестью», — прокомментировал Захидов.
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Анастасия Панченко