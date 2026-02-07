Адвокат назвал возможную причину уголовного преследования Нурлана Сабурова

07 февраля 2026, 20:42

Против Сабурова могут возбудить уголовное дело после запрета на въезд в РФ

Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* / @nurlan__saburov)

В отношении стендап-комика Нурлана Сабурова, которому ранее запретили въезд в Россию сроком на 50 лет, теоретически может быть возбуждено уголовное дело. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал адвокат Андрей Алёшкин.