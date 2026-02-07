Адвокат назвал возможную причину уголовного преследования Нурлана Сабурова
В отношении стендап-комика Нурлана Сабурова, которому ранее запретили въезд в Россию сроком на 50 лет, теоретически может быть возбуждено уголовное дело. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал адвокат Андрей Алёшкин.
По словам юриста, внимание правоохранительных органов может быть обращено на финансовую сторону деятельности артиста. В частности, речь может идти о проверках, связанных с уплатой налогов и возможной легализацией доходов.
Алёшкин не исключил, что вопросы могут возникнуть из-за движения средств за пределы страны. Если будет установлено нарушение действующего законодательства, это может стать основанием для уголовного преследования.
Нурлан Сабуров стал уже третьим известным комиком, столкнувшимся с серьёзными ограничениями в России. Ранее аналогичные меры были применены к Славе Комиссаренко и Дмитрию Романову, которых лишили российского гражданства.
По некоторым данным, Сабуров не имел российского паспорта и якобы сознательно отказался от его получения, опасаясь возможных санкционных последствий.
