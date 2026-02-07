«Живёт в аду»: Отар Кушанашвили резко высказался о браке Ксении Бородиной
Отар Кушанашвили заявил, что Ксения Бородина несчастна в браке
Отар Кушанашвили публично прокомментировал личную жизнь Ксении Бородиной и резко высказался о её браке.
В шоу «Каково?» журналист заявил, что переживает за телеведущую и считает, что ей приходится непросто в отношениях с супругом Николаем Сердюковым.
Кушанашвили отметил, что относится к Бородиной с теплотой и вспомнил их личное общение в Астане, однако, по его словам, выбор мужа он понять не может.
«Я желаю ей всего хорошего, и понимаю, в каком аду она живет, выйдя замуж за какого-то неведомого Колю, об которого каждый житель планеты Земля вытирает ноги…» — заявил Отар.Николай Сердюков регулярно сталкивается с критикой в соцсетях. Пользователи нередко называют его альфонсом, указывая на отсутствие собственной недвижимости и на то, что он занимает должность генерального директора в компании матери Ксении.
Ранее сама Бородина отвечала на подобные обвинения, подчёркивая, что её супруг зарабатывает от 2 до 3 миллионов рублей в месяц, активно путешествовал и был финансово самостоятельным ещё до их брака.