«Живёт в аду»: Отар Кушанашвили резко высказался о браке Ксении Бородиной

07 февраля 2026, 19:47

Отар Кушанашвили заявил, что Ксения Бородина несчастна в браке

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Отар Кушанашвили публично прокомментировал личную жизнь Ксении Бородиной и резко высказался о её браке.





В шоу «Каково?» журналист заявил, что переживает за телеведущую и считает, что ей приходится непросто в отношениях с супругом Николаем Сердюковым.



Кушанашвили отметил, что относится к Бородиной с теплотой и вспомнил их личное общение в Астане, однако, по его словам, выбор мужа он понять не может.





«Я желаю ей всего хорошего, и понимаю, в каком аду она живет, выйдя замуж за какого-то неведомого Колю, об которого каждый житель планеты Земля вытирает ноги…» — заявил Отар.