«Я слишком многое позволяю»: Виктория Боня рассказала о своих принципах воспитания
Виктория Боня рассказала о принципах воспитания 13-летней дочери Анджелины
Виктория Боня высказалась о воспитании своей 13-летней дочери Анджелины и ответила на критику тех, кто считает, что она позволяет ребенку слишком многое. Об этом сообщает Woman.ru.
По словам блогерши, в вопросах воспитания она всегда отталкивалась не от жестких правил, а от эмоционального состояния ребёнка.
«Кто-то считает, что я слишком многое позволяю, но я всегда исходила из одного простого понимания: если у ребёнка внутри нет спокойствия, нет опоры и нет ощущения безопасности рядом со взрослым, никакие правила, рамки и дисциплина не дадут результата», — подчеркнула Боня.Виктория также отметила, что современные дети гораздо тоньше чувствуют окружающий мир и эмоциональный климат в семье. По её мнению, если с ребёнком не разговаривать, не объяснять и не быть рядом искренне, он постепенно замыкается в себе.