«Я слишком многое позволяю»: Виктория Боня рассказала о своих принципах воспитания

07 февраля 2026, 18:16

Виктория Боня рассказала о принципах воспитания 13-летней дочери Анджелины

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня высказалась о воспитании своей 13-летней дочери Анджелины и ответила на критику тех, кто считает, что она позволяет ребенку слишком многое. Об этом сообщает Woman.ru.





По словам блогерши, в вопросах воспитания она всегда отталкивалась не от жестких правил, а от эмоционального состояния ребёнка.





«Кто-то считает, что я слишком многое позволяю, но я всегда исходила из одного простого понимания: если у ребёнка внутри нет спокойствия, нет опоры и нет ощущения безопасности рядом со взрослым, никакие правила, рамки и дисциплина не дадут результата», — подчеркнула Боня.