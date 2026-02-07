Собчак назвала депортацию Сабурова «нелогичной бредятиной» и высмеяла волну хейта

07 февраля 2026, 19:34

Ксения Собчак встала на защиту Нурлана Сабурова после запрета на въезд

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак публично заступилась за Нурлана Сабурова, несмотря на прошлые разногласия. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».