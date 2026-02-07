Собчак назвала депортацию Сабурова «нелогичной бредятиной» и высмеяла волну хейта
Ксения Собчак публично заступилась за Нурлана Сабурова, несмотря на прошлые разногласия. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Журналистка резко высказалась о запрете на въезд, который был вынесен комику, назвав происходящее абсурдным и явно имеющим скрытые причины.
По мнению Собчак, официальных объяснений ситуации так и не прозвучало, хотя очевидно, что за решением стоят либо экономические, либо политизированные мотивы.
Отдельно она прокомментировала нападки на супругу артиста, к которой, по ее словам, начали придираться из-за продажи сумки стоимостью 40 тысяч рублей.
Собчак также напомнила, что Сабуров всегда крайне осторожно высказывался на острые политические темы, а на Украине и вовсе столкнулся с отменой после конфликта с активисткой, пытавшейся сорвать его концерт.
По мнению Ксении, происходящее вокруг комика выглядит как необоснованная травля, которая не имеет ничего общего с реальными поступками артиста.
