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Бывший сотрудник Кадышевой раскрыл правду о сыне певицы

Экс-директор Кадышевой: сын певицы Григорий рассматривал родителей как капитал
Надежда и Григорий Кадышевы (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Надежда и Григорий Кадышевы (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Бывший генеральный директор театра Надежды Кадышевой Борис Горшков раскрыл правду о сыне певицы во время эфира программы «МАЛАХОВ».
Горшков подчеркнул, что он был «нянькой» для Григория. Сын Кадышевой, по его заверению, рос очень избалованным ребенком.

«Я как-то с ним разговаривал с ним, мол, мама поет, папа играет. А что ты думаешь делать? На это он мне: "Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет". То есть это потребительское отношение от родителей потом перешло на жен», — возмутился Борис.

Экс-директор Кадышевой добавил, что Григорий теперь к своим детям относится по-скотски.

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#суд
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#сын
Сына актрисы Натальи Бардо ударило током
9-летнего сына актрисы Натальи Бардо ударило током
15 мая 2025, 18:59

Наталья Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

Наталья Бардо сообщила в своем блоге, что ее 9-летнего сына Эрика ударило током.
Актриса опубликовала ролик, на котором ее сын пытается покормить осла через забор. В момент, когда мальчик протягивал траву животному, он задел рукой забор — Эрика ударило током. Ребенок заплакал и пожаловался матери.

Напомним, в 2016 году Наталья Бардо начала встречаться с режиссером Марюсом Вайсбергом, от которого родила сына Эрика.

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*Запрещен в РФ
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Стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках»
«Звездач»: певец Агутин заработает более 178 млн рублей за концерт в «Лужниках»
15 мая 2025, 18:48

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Леонид Агутин может заработать более 178 млн рублей на своем концерте в «Лужниках», который состоится 26 июля. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Стоимость места на танцполе, по данным Telegram-канала, начинается от 2,2 тыс рублей, а максимальная цена за билет, то есть за ложу на 23 человека, составляет 575 тыс рублей. На сегодняшний день исполнитель продал уже половину билетов.

Если Агутину удастся собрать полный зал, то он заработает за концерт более 178 млн рублей.

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«Своя система ценностей»: бывшая жена Гогунского ответила на его слова о женщинах
Бывшая жена Гогунского Маирко заявила, что он всегда принижал женщин
15 мая 2025, 18:03

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Экс-супруга звезды «Универа» Виталия Гогунского Ирина Маирко заявила, что тот всегда превозносил мужчин, а брак со знаменитостью был нелегким.
«Я бесконечно пыталась поймать его настроение. Но там своя система ценностей: мужчины в его иерархии выше, важнее, а женщина сидит и помалкивает. Женщина приравнивается в его глазах к другому слою, низшему», — сказала Ирина Маирко порталу Woman.ru.

Собеседница добавила, что в браке она не могла даже заплакать, потому что сразу начинался скандал. Маирко, по ее словам, ощущала, что Гогунский принижал ее.

До этого Гогунский заявил, что у женщин нет права на плохое настроение рядом с мужчинами. Актер уверен, что, если в паре нет радости, значит имеются проблемы. Юзеры зацепились за первую часть высказывания, потребовав «отменить» Виталия.

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Бывший сотрудник Кадышевой раскрыл правду о сыне певицы
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Экс-участница «Дома-2» Устиненко показала слезы сына от подарка отчима
Устиненко подарила сыну мотоцикл на 11-летие
15 мая 2025, 17:42

Алиана Устиненко (Фото: Instagram*/aliana1001)

Экс-участница телестройки «Дом-2» Алиана Устиненко подарила своему сыну Роберту мотоцикл на 11-летие.
Отец мальчика – бывший возлюбленный Устиненко Александр Гобозов, однако сейчас содержать ребенка помогает Макс Меченков. От него Алиана родила двух дочерей-погодок. Меченков для Роберта друг и наставник.

Фото: Instagram*/aliana1001

Собственно именинник получил самый желанный подарок именно от Максима. Речь идет о детском мотоцикле. Алиана в свою очередь опубликовала в соцсетях кадры с реакцией виновника торжества. На них видно, что Роберт не скрывает слез. Первой реакцией было, судя по всему, удивление и шок. Роберт обнял отчима и поблагодарил его.

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#звёзды
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Ляйсан Утяшева показала редкие фото сына в честь его 12-летия
Ляйсан Утяшева поздравила сына Роберта с днем рождения
15 мая 2025, 17:38

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (фото: Instagram* / liasanutiasheva)

Сыну Ляйсан Утяшевой и Павла Воли исполнилось 12 лет. Несмотря на то что супруги по-прежнему оберегают наследника от излишнего внимания, гимнастка в этот день сделала исключение — в соцсетях она поделилась редкими кадрами с сыном и сопроводила их тёплым обращением, в котором раскрыла некоторые малоизвестные подробности о нём.
В своём послании Утяшева рассказала, что мальчик с ранних лет проявляет живой интерес к науке и географии.

«Благодаря тебе мы узнали всё о богомолах, вулканах и их видах, о змеях и их отличиях, о всех столицах мира, всех странах и их флагах, о всех океанах и их жителях и много ещё о чём. Но особенно ты влюблен в Россию», — отметила Утяшева.

Лицо ребёнка на опубликованных снимках не видно, однако, как отметила Утяшева, он унаследовал черты отца.

Ляйсан Утяшева, Павел Воля и их сын Роберт (фото: Instagram* / liasanutiasheva)

«Твоя детская непосредственность, плюс голубые глаза, рыжие волосы и ямочка на щеке открывают любые двери и девичьи сердца. Ты не знаешь, но когда ты приезжаешь к нам на съёмки, то охают все гримёрши и костюмерши, когда ты выходишь из комнаты. Рост 170, размер ноги 41. Ты украл всю нашу одежду и обувь в 12 лет. Мальчик, что ты ешь?», — написала гимнастка.

Также Утяшева подчеркнула, что сын растёт настоящим джентльменом — таким же, как его отец.

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