Бывший сотрудник Кадышевой раскрыл правду о сыне певицы

Надежда и Григорий Кадышевы (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Бывший генеральный директор театра Надежды Кадышевой Борис Горшков раскрыл правду о сыне певицы во время эфира программы «МАЛАХОВ».
Горшков подчеркнул, что он был «нянькой» для Григория. Сын Кадышевой, по его заверению, рос очень избалованным ребенком.
Экс-директор Кадышевой добавил, что Григорий теперь к своим детям относится по-скотски.
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«Я как-то с ним разговаривал с ним, мол, мама поет, папа играет. А что ты думаешь делать? На это он мне: "Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет". То есть это потребительское отношение от родителей потом перешло на жен», — возмутился Борис.
Экс-директор Кадышевой добавил, что Григорий теперь к своим детям относится по-скотски.
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Екатерина Коршунова