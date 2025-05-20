Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Мщу, потому что бросил»: сына Надежды Кадышевой вызвали на допрос

«Мщу, потому что бросил»: сына Надежды Кадышевой вызвали на допрос

Сын Кадышевой на допросе отрицал долг в 10 млн перед экс-возлюбленной
Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Сына народной артистки Надежды Кадышевой вызвали на допрос после заявления его экс-возлюбленной. Об сообщает «Пятый канал».
Дарья Рывкина утверждает, что одолжила ему порядка двадцати миллионов рублей, но назад получила лишь половину. В полиции Григорий Костюк опроверг ее слова. Также отмечается, что полиция отказалась возбуждать дело из-за отсутствия у женщины расписки.
«Его вызвали на допрос. Он явился, сказал, что вообще мне ничего не должен. А я, мол, сильно хотела за него замуж. А теперь якобы мщу, потому что он меня бросил», – эмоционально высказалась бизнесвумен.
В свою очередь, Габриелла Мерман, бывшая жена Костюка, тоже обвиняла его в финансовых махинациях. Кроме того, по ее словам, мужчина оставил ее одну во время беременности и совсем не интересовался жизнью их общего ребенка.

Сам Григорий и его звездная мать не желают комментировать ситуацию, продолжая совместные выступления. Однако на концертах зрители иногда поднимают плакаты, на которых называют сына певица аферистом.

Перед этим сообщалось, что Анжелика Бирюкова, бывшая жена сына народной артистки Надежды Кадышевой и племянница заммэра Москвы, обвинила Григория Костюка в вымогательстве крупной денежной суммы за разрешение на выезд их общего ребенка за границу.

Читайте также:

«Дыма без огня не бывает»: психолог рассказала про кризис в отношениях Лепса и его 19-летней невесты

Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца – видео

«Мозгов было мало»: Юрий Лоза пожалел о песне про «голубого приятеля»*

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
#полиция
#певица
#звёзды
#шоу-бизнес
#долги
Волочкова раскрыла подробности свадебного путешествия дочери: «Ребята приехали ко мне домой»
Волочкова призналась, что дочь с мужем провели свадебное путешествие с ней
20 мая 2025, 17:51

Анастасия Волочкова с зятем Никитой (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, как прошло свадебное путешествие ее единственной дочери Ариадны и ее супруга. Звезда отметила в разговоре с mk.ru, что молодожены выбрали не Мальдивы или Турцию, а ее дом, и находились рядом с ней в первые недели брака.
Примерно месяц назад Ариадна вышла замуж за возлюбленного по имени Никита. Пользователи Сети удивились тому, что в соцсетях у дочки балерины нет кадров со свадебного путешествия. Со слов Волочковой, оно было.

«Я могу сказать, свадебное путешествие дочери Анастасии Волочковой Ариадны состоялось. И оно было в доме ее собственной матери. Спустя две недели ребята приехали именно ко мне домой, а не на Мальдивы или в Турцию. Это было путешествие, потому что я ждала этого момента, когда моя дочь поймет, что главный очаг здесь, это ее дом», — рассказала знаменитость.

Анастасия Подчеркнула, что Ариадна и Никита приехали к ней с друзьями. Супруг дочери ей очень понравился, но с его родителями артистка все еще не познакомилась. По мнению Волочковой, это для нее это не так важно, главное — ее наследница счастлива и любима.

​Читайте также:

Екатерина Климова превратилась в египетскую царицу на новой фотосессии

Ксения Бородина не захотела покупать свадебный торт в виде «гроба»: «Должно быть красиво, вкусно и пьяно»

«Мщу, потому что бросил»: сына Надежды Кадышевой вызвали на допрос

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#анастасия волочкова
#соцсети
#путешествие
#путешествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Екатерина Климова превратилась в египетскую царицу на новой фотосессии
20 мая 2025, 17:46

Екатерина Климова (Фото: Инстаграм*/klimova___ekaterina)

Звезда сериала «По законам военного времени» превратилась в египетскую царицу на новой фотосессии. Снимками Екатерина Климова поделилась в своем Instagram*.
Для съемки она выбрала золотистую блузку с открытыми плечами и облегающую белую юбку. Стилисты создали объемную прическу с кудрями, а визажисты сделали акцент на глазах. Актриса позировала в красивых интерьерах на лестнице.
«Команда мечты! Спасибо за творческий кайф и шикарные снимки», — поблагодарила она.
Во время съемки в здании отключили свет, но это не помешало процессу.
«Свет погас, но у нас был свой», — пояснила команда артистки.
Напомним, 47-летняя Екатерина Климова — мама четверых детей от разных мужчин. А ранее актриса делилась страхами, которые возникли у нее во время беременности.

Читайте также:

«Мщу, потому что бросил»: сына Надежды Кадышевой вызвали на допрос

Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца – видео

«Дыма без огня не бывает»: психолог рассказала про кризис в отношениях Лепса и его 19-летней невесты

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#instagram
#съёмки
#фотография
#звёзды
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ксения Бородина не захотела покупать свадебный торт в виде «гроба»: «Должно быть красиво, вкусно и пьяно»
Ксения Бородина заявила, что не может выбрать свадебный торт
20 мая 2025, 17:34

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина вовсю готовится к свадьбе с блогером Николаем Сердюковым. Она уже примерила платье, а ее жених стал активно заниматься в спортзале.
Телеведущая рассказала, что накануне была на дегустации коктейлей и еды для торжества. Ксения даже показала столовые приборы подписчикам.

«На мой взгляд, самые две главные вещи на свадьбе — это декор и еда. Гостям должно быть красиво, вкусно и пьяно», — уточнила невеста Сердюкова в соцсетях.

Сегодня Бородина столкнулась с новым препятствием на пути к долгожданному счастью. Оказалось, что возлюбленные до сих пор не могут определиться с тортом.

«Сейчас в тренде торты, которые мне абсолютно не нравятся. Вот думаем, что делать», — подчеркнула Ксения.

В сторис Бородина опубликовала фотографии модных свадебных десертов, которые похожи на «гроб»: удлиненные с минимальным декором, многоуровневые с вишенками.

«Короче плоский сразу нет! Давайте, помогайте тогда», — обратилась телеведущая к поклонникам.

Читайте также:

«Мщу, потому что бросил»: сына Надежды Кадышевой вызвали на допрос

«Дыма без огня не бывает»: психолог рассказала про кризис в отношениях Лепса и его 19-летней невесты

Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца – видео

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#соцсети
#еда
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дыма без огня не бывает»: психолог рассказала про кризис в отношениях Лепса и его 19-летней невесты
Психолог Абравитова заявила о кризисе в отношениях Лепса и его 19-летней невесты
20 мая 2025, 16:29

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Клинический психолог Марианна Абравитова предположила, что в отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы наступил кризис. По ее мнению, об этом говорят не только слухи, но и публичное поведение пары, включая недавний конфликт певца с журналисткой.
«Дыма без огня не бывает. Скорее всего, там присутствуют психологические проблемы, и это естественно, потому что люди разных поколений несут в себе заряд разного менталитета», — пояснила эксперт в беседе с «Пятым каналом».
Также она отметила, что изначально между ними действительно была страсть, но со временем, когда Григорий и Аврора стали узнавать друг друга, ситуация изменилась. При этом психолог подчеркнула, что подобные разногласия — не редкость.
«Пиар никогда не помешает артисту или девушке артиста» — подытожила Абравитова.
Читайте также:

Григорий Лепс теперь добывает руду и драгоценные металлы

19-летняя невеста Григория Лепса показала фото после стрижки в салоне красоты

«Она продала себя на все телеканалы страны»: Наталья Рудова резко высказалась о 19-летней невесте Лепса

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#психолог
#эксперт
#instagram
#звёзды
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца – видео
20 мая 2025, 16:12

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)

Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца. О возможных изменениях в личной жизни певицы пишет Telegram-канал «Звездач».
Артистка предпочитает не афишировать личную жизнь, однако на презентации нового альбома Леонида Агутина её заметили в компании некоего мужчины.

Гагарина отказалась общаться с журналистами, видимо, предвидя вопросы о незнакомце. Однако Станислава Микова рядом не заметили.

Напомним, что про их отношения стало известно в конце ноября 2023 года. Танцор балета и певица на тот момент были вместе около полугода. После совместного выхода в свет, Гагарина перестала комментировать личную жизнь. Не исключено, что на опубликованных кадрах – новый возлюбленный артистки.

Читайте также:

Полина Гагарина сделала заявление о третьей свадьбе

«Уже как будто бы и не хватает малыша»: Полина Гагарина опубликовала кадры с детьми из отпуска в Дубае

Полина Гагарина отметила день рождения дочери вместе с бывшим мужем
#жизнь
#певица
#компании
#кадры
#мужчины
#отношения
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате