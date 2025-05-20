«Мщу, потому что бросил»: сына Надежды Кадышевой вызвали на допрос

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Сына народной артистки Надежды Кадышевой вызвали на допрос после заявления его экс-возлюбленной. Об сообщает «Пятый канал».
Дарья Рывкина утверждает, что одолжила ему порядка двадцати миллионов рублей, но назад получила лишь половину. В полиции Григорий Костюк опроверг ее слова. Также отмечается, что полиция отказалась возбуждать дело из-за отсутствия у женщины расписки.
Сам Григорий и его звездная мать не желают комментировать ситуацию, продолжая совместные выступления. Однако на концертах зрители иногда поднимают плакаты, на которых называют сына певица аферистом.
Перед этим сообщалось, что Анжелика Бирюкова, бывшая жена сына народной артистки Надежды Кадышевой и племянница заммэра Москвы, обвинила Григория Костюка в вымогательстве крупной денежной суммы за разрешение на выезд их общего ребенка за границу.
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«Его вызвали на допрос. Он явился, сказал, что вообще мне ничего не должен. А я, мол, сильно хотела за него замуж. А теперь якобы мщу, потому что он меня бросил», – эмоционально высказалась бизнесвумен.В свою очередь, Габриелла Мерман, бывшая жена Костюка, тоже обвиняла его в финансовых махинациях. Кроме того, по ее словам, мужчина оставил ее одну во время беременности и совсем не интересовался жизнью их общего ребенка.
Сам Григорий и его звездная мать не желают комментировать ситуацию, продолжая совместные выступления. Однако на концертах зрители иногда поднимают плакаты, на которых называют сына певица аферистом.
Перед этим сообщалось, что Анжелика Бирюкова, бывшая жена сына народной артистки Надежды Кадышевой и племянница заммэра Москвы, обвинила Григория Костюка в вымогательстве крупной денежной суммы за разрешение на выезд их общего ребенка за границу.
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Лидия Пономарева