«Тут же всё организовал»: Татьяна Судец раскрыла правду о Прохоре Шаляпине

08 февраля 2026, 15:37

Татьяна Судец рассказала о помощи Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Телеведущая Татьяна Судец в программе «Сорян, это подкаст» высказала мнение о современных кумирах. Она считает, что публика часто возводит на пьедестал людей без глубины, а настоящие артисты остаются в тени. В пример Татьяна привела Прохора Шаляпина и рассказала личную историю.





Телеведущая поведала, что после тяжёлой операции на суставах ей требовалась реабилитация, но она не знала, куда обратиться. Помощь пришла от Шаляпина, с которым она была едва знакома.

«Прошка очень добрый. Очень хороший, умный, эрудированный парень. Я встретила его на концерте, рассказала о своих страхах, и он тут же всё организовал — договорился, чтобы меня на «Скорой» отвезли в реабилитационный центр. Причём никто из коллег мне об этом месте даже не сказал», — сказала Судец.