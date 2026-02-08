«Тут же всё организовал»: Татьяна Судец раскрыла правду о Прохоре Шаляпине
Татьяна Судец рассказала о помощи Прохора Шаляпина
Телеведущая Татьяна Судец в программе «Сорян, это подкаст» высказала мнение о современных кумирах. Она считает, что публика часто возводит на пьедестал людей без глубины, а настоящие артисты остаются в тени. В пример Татьяна привела Прохора Шаляпина и рассказала личную историю.
Телеведущая поведала, что после тяжёлой операции на суставах ей требовалась реабилитация, но она не знала, куда обратиться. Помощь пришла от Шаляпина, с которым она была едва знакома.
«Прошка очень добрый. Очень хороший, умный, эрудированный парень. Я встретила его на концерте, рассказала о своих страхах, и он тут же всё организовал — договорился, чтобы меня на «Скорой» отвезли в реабилитационный центр. Причём никто из коллег мне об этом месте даже не сказал», — сказала Судец.Она добавила, что такая помощь — не исключение, а правило для Шаляпина. Однако об этом часто не говорят, концентрируясь только на скандальных заголовках.