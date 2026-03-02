Илана Дылдина не может вернуться в Москву из-за ограничений на полёты над Ближним Востоком

02 марта 2026, 22:40

Актриса Илана Дылдина застряла на Сейшелах с дочерью

Илана Дылдина (Фото: Instagram* / @ilana7788)

Актриса Илана Дылдина вместе с 11-летней дочерью оказалась в вынужденной задержке на Сейшельских островах — семья не может вылететь домой после отпуска из-за изменений в авиасообщении. Об этом сообщает KP.RU.





По словам артистки, они должны были вернуться в Москву 1 марта рейсом с пересадкой в Абу-Даби, однако перелёт отменили из-за ограничений на полёты над рядом стран Ближнего Востока. Сейчас, как утверждает Дылдина, ясности по новым датам вылета нет.





«Я застряла на Сейшелах и не могу вылететь отсюда, потому что рейсов нет. Авиакомпания нам не предоставила ни питание, ни воду, а мы приехали с ребёнком. Рейс просто отменили», — рассказала актриса.