Илана Дылдина не может вернуться в Москву из-за ограничений на полёты над Ближним Востоком
Актриса Илана Дылдина застряла на Сейшелах с дочерью
Актриса Илана Дылдина вместе с 11-летней дочерью оказалась в вынужденной задержке на Сейшельских островах — семья не может вылететь домой после отпуска из-за изменений в авиасообщении. Об этом сообщает KP.RU.
По словам артистки, они должны были вернуться в Москву 1 марта рейсом с пересадкой в Абу-Даби, однако перелёт отменили из-за ограничений на полёты над рядом стран Ближнего Востока. Сейчас, как утверждает Дылдина, ясности по новым датам вылета нет.
«Я застряла на Сейшелах и не могу вылететь отсюда, потому что рейсов нет. Авиакомпания нам не предоставила ни питание, ни воду, а мы приехали с ребёнком. Рейс просто отменили», — рассказала актриса.Она также отметила, что консульство России пока не смогло предложить конкретного решения ситуации, а временное размещение пассажирам не предоставили. Прямые рейсы, по её словам, остаются переполненными, а стоимость билетов на ближайшие даты достигает примерно 500 тысяч рублей.
Сейчас актриса пытается найти альтернативные варианты возвращения и ждёт появления свободных мест на рейсах.