«Кошмар какой»: Григорий Лепс прокомментировал скандал с певицей Славой
Григорий Лепс поддержал Славу после скандала
Григорий Лепс высказался о скандале вокруг певицы Слава, который разгорелся после её эмоционального срыва на концерте в Пензе. Об этом сообщает Super.
Артист прокомментировал ситуацию на премьере фильма «Новая тёща», поддержав коллегу и давнюю подругу.
По словам Лепса, артистам не стоит обращать внимание на слухи и обсуждения со стороны публики и СМИ. Он также признался, что не верит в серьёзность заявлений Славы о суициде, назвав её сильным и жизнелюбивым человеком.
«Серьёзно? Кошмар какой... Я каждый день нормальный, а они искренне считают, что я бухой, ну и какая разница. А я не бухой, я обкуренный просто. Как реагировать? Да никак не реагировать! Работать дальше. Я с ней хорошо знаком, она великолепная девчонка, жизнелюбивая. У неё стержня на три мужика хватит», — заявил певец.Артист подчеркнул, что Слава обладает сильным характером и способна справляться с любыми трудностями, а потому переживать за неё, по его мнению, не стоит.