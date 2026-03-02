«Кошмар какой»: Григорий Лепс прокомментировал скандал с певицей Славой

02 марта 2026, 22:16

Григорий Лепс поддержал Славу после скандала

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс высказался о скандале вокруг певицы Слава, который разгорелся после её эмоционального срыва на концерте в Пензе. Об этом сообщает Super.





Артист прокомментировал ситуацию на премьере фильма «Новая тёща», поддержав коллегу и давнюю подругу.



По словам Лепса, артистам не стоит обращать внимание на слухи и обсуждения со стороны публики и СМИ. Он также признался, что не верит в серьёзность заявлений Славы о суициде, назвав её сильным и жизнелюбивым человеком.





«Серьёзно? Кошмар какой... Я каждый день нормальный, а они искренне считают, что я бухой, ну и какая разница. А я не бухой, я обкуренный просто. Как реагировать? Да никак не реагировать! Работать дальше. Я с ней хорошо знаком, она великолепная девчонка, жизнелюбивая. У неё стержня на три мужика хватит», — заявил певец.