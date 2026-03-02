Лиза Моряк вышла на связь после новостей о ракетных ударах в Дубае

02 марта 2026, 22:45

Лиза Моряк рассказала, что их рейс из Дубая развернули

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк рассказала подписчикам о сложной дороге домой после отдыха в Дубае на фоне тревожных новостей о ракетных ударах.





По словам артистки, она путешествовала вместе с режиссёром Сарик Андреасян и детьми, и семье удалось покинуть город ещё до начала атак.



Несмотря на это, возвращение в Россию оказалось непростым. Моряк сообщила, что их самолёт уже готовился к вылету, однако рейс неожиданно задержали.





«Мы с трудом долетели до Москвы. Наш рейс развернули на взлётной полосе, так как аэропорт Шереметьево закрыли из-за БПЛА, и мы три часа ожидали в самолёте разрешение на вылет», — поделилась актриса в личном блоге.