Лиза Моряк вышла на связь после новостей о ракетных ударах в Дубае
Лиза Моряк рассказала, что их рейс из Дубая развернули
Актриса Лиза Моряк рассказала подписчикам о сложной дороге домой после отдыха в Дубае на фоне тревожных новостей о ракетных ударах.
По словам артистки, она путешествовала вместе с режиссёром Сарик Андреасян и детьми, и семье удалось покинуть город ещё до начала атак.
Несмотря на это, возвращение в Россию оказалось непростым. Моряк сообщила, что их самолёт уже готовился к вылету, однако рейс неожиданно задержали.
«Мы с трудом долетели до Москвы. Наш рейс развернули на взлётной полосе, так как аэропорт Шереметьево закрыли из-за БПЛА, и мы три часа ожидали в самолёте разрешение на вылет», — поделилась актриса в личном блоге.В итоге семье всё же удалось благополучно добраться до Москвы. Моряк подчеркнула, что с ними всё в порядке, и поблагодарила подписчиков за переживания и поддержку.