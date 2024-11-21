Адвокат объяснил, в каком случае суд оставит сына Муцениеце с Прилучным

После начала СВО знаменитая артистка София Ротару предпочла выбрать Киев для своего места жительства. С тех пор певица почти не появлялась на публике. Поклонники питали надежду по поводу возвращения Ротару в Россию, ведь в Москве у исполнительницы была недвижимость. Но и эту связь София Ротару решила оборвать. Подробности читайте в материале «Радио 1».