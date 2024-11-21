Адвокат объяснил, в каком случае суд оставит сына Муцениеце с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Суд должен у Тимофея спросить и от этого отталкиваться. Но если только это решение его не противоречит интересам ребенка: если отец не ведет антисоциальный образ жизни, не был уличен в том, что употребляет алкоголь и наркотики, не стоит на учете, может обеспечить ребенку нормальное психологическое развитие», — сказал юрист.
По его словам, чтобы суд пересмотрел свое решение, Прилучный должен отправить апелляционную жалобу.
«Но по новым обстоятельствам апелляционные жалобы не рассматриваются, они рассматриваются только по ошибкам, которые были в суде первой инстанции. Прилучному нужно будет обосновать, что суд не прислушался к мнению ребенка в первом процессе либо, что мнение ребенка учитывалось, но суд это проигнорировал. Вот по этим обстоятельствам можно будет рассчитывать на то, что суд пересмотрит решение», — объяснил эксперт.
Читайте также:
Психолог Кардиакос объяснила, почему Муцениеце после развода с Прилучным не строит отношений
«Схема избита и очевидна»: Адвокат раскрыл, зачем новая жена и мать Прилучного подали на алименты
«Плюнул в Муцениеце»: как Прилучный отреагировал на критику бывшей жены и кто назвал Агату «завистливой бабой»