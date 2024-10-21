«Плюнул в Муцениеце»: как Прилучный отреагировал на критику бывшей жены и кто назвал Агату «завистливой бабой»

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Прилучный не вернул сына Муцениеце
Агата Муцениеце поделилась трогательным снимком, на котором Тимофей обнимает свою сестру Мию.
«Ощущение, что ждем уже всю жизнь», — подписала снимок Муцениеце.
Ранее актриса выразила надежду на то, что Прилучный вскоре привезет сына домой, так как это решение принял суд.
«Ему лучше вернуться к своей привычной классной хорошей жизни, ходить в школу, быть со своей сестрой, с мамой», — говорила Муцениеце.
Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Прилучный призвал думать о своих детях
«Сегодня важный для меня праздник — День отца. Я счастлив, что у меня есть трое замечательных детей, с которыми я стараюсь проводить все свободное время», — заявил артист.
Прилучный выразил свою глубокую любовь к каждому из своих детей, подчеркивая, что делает все возможное для их благополучия.
«Мне очень печально наблюдать, как некоторые взрослые ставят свои интересы выше благосостояния детей, нанося им психологический вред и подставляя их под свет публичного обсуждения. Поэтому сегодня я обращаюсь не только к отцам, но ко всем родителям с призывом: берегите своих детей и проявляйте к ним любовь!» — призвал Павел.
Поклонники тут же решили, что их кумир таким образом обращается прежде всего к бывшей жене.
«Прилучный плюнул в Муцениеце», «Сам поступил мерзко, а еще в чем-то упрекает Агату», — пишут комментаторы.
Тем временем Павел Прилучный активно лайкает комментарии, в которых мать его детей называют завистливой бабой и пишут о ее постоянных разъездах.
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