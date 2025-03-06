Адвокат объяснила, может ли Прилучный отменить алименты Муцениеце на содержание детей

Актёр Николай Иванов стал широко известен после участия в сериале «Знахарь». Он не раз признавался, что вера в Бога сыграла ключевую роль в его жизни и судьбе. Однако, несмотря на глубокую религиозность, артист принял неожиданное решение — после почти 20 лет брака он ушёл от супруги и пятерых детей, чтобы связать себя узами брака с другой женщиной. Как сложилась его жизнь, расскажет «Радио 1».