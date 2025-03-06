Адвокат объяснила, может ли Прилучный отменить алименты Муцениеце на содержание детей

Павел Прилучный с сыном Тимофеем (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
После развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. Теперь уже Прилучный требует в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.
Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что Прилучный сможет отменить решение о взыскании алиментов на содержание одного ребенка, если он живет с ним.
По ее словам, Агата требует с экс-мужа алименты, потому что привыкла на них жить сама.
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«Он абсолютно точно может на это рассчитывать. Ему нужно обратиться с иском о том, что ребенок проживает с ним. В суде следует закрепить, что место жительства ребенка изменено. Значит, мать не является человеком, который содержит ребенка. Вот тогда суд, вынося решение об определении местожительства ребёнка с отцом, отменит решение по взысканию с отца алиментов на содержание этого ребёнка в пользу матери. Это законно, невозможно в этом отказать», — прокомментировала эксперт.
По ее словам, Агата требует с экс-мужа алименты, потому что привыкла на них жить сама.
«Очень часто матери борются за то, чтобы дети проживали с ними, именно для того, чтобы сохранить эти алименты, потому что привыкли жить на эти деньги», — пояснила адвокат.
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Анастасия Панченко