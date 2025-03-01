Агате Муцениеце — 36: скандальный развод, уход сына и тайный возлюбленный, которого прикрывает Дранга

Агата Муцениеце — одна из самых обсуждаемых актрис в современном российском кинематографе. Её личная жизнь постоянно привлекает внимание публики. Свадьба с Павлом Прилучным стала важным событием для поклонников пары, но не менее значимым был и развод, сопровождавшийся разделом имущества и детей. Сегодня Агате Муцениеце исполняется 36 лет. О творческом пути и личной жизни звезды сериала «Закрытая школа» читайте в материале «Радио 1».