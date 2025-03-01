Агате Муцениеце — 36: скандальный развод, уход сына и тайный возлюбленный, которого прикрывает Дранга

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)
Агата Муцениеце — одна из самых обсуждаемых актрис в современном российском кинематографе. Её личная жизнь постоянно привлекает внимание публики. Свадьба с Павлом Прилучным стала важным событием для поклонников пары, но не менее значимым был и развод, сопровождавшийся разделом имущества и детей. Сегодня Агате Муцениеце исполняется 36 лет. О творческом пути и личной жизни звезды сериала «Закрытая школа» читайте в материале «Радио 1».
Биография Агаты Муцениеце
Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)
Агата Муцениеце появилась на свет 1 марта 1989 года в Риге. Её родители работали в сфере обслуживания: отец был барменом, а мать — поваром. Папа был любителем выпить и к трем годам будущей актрисы скончался.
«Мама вышла замуж достаточно рано. А папа был барменом. Мама родила двоих детей, одного за другим. Папа умер, когда ему было лет 40, и оставил кучу долгов, кучу всего: квартира, машина… Моя бабушка покойная, Анна Ивановна, вдруг решила, что должна отсудить у нас всё, что нам оставил папа. Мама таскалась пять лет по судам», — делилась Муцениеце на передаче «Когда все дома».
Несмотря на трудности, мама Муцениеце смогла дать дочерям достойное воспитание. Агата с детства проявляла творческие способности, и мама рано отдала ее в театральную студию «Шкатулка». Будучи старшеклассницей, девочка решила попробовать себя в модельном бизнесе. Все сложилось удачно, и юная модель начала сниматься в рекламных роликах.
Уже в 15 лет Агата Муцениеце отправилась по модельному контракту в Милан, объездила почти всю Европу и успела пожить по обмену в семье китайских мигрантов и начать учить язык Поднебесной. По возращению в Ригу будущая звезда поступила на филологический факультет Латвийского университета, но, проучившись там год, поняла, что ее призвание — сцена, и отправилась покорять Москву. В столице чужой страны молодая артистка быстро адаптировалась и с первой попытки стала студенткой Всероссийского государственного института кинематографии, где обучалась в мастерской Александра Михайлова.
Карьера в кино
Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)
Агата Муцениеце начала свою кинокарьеру в 2007 году, когда появилась в одном из эпизодов детективного сериала «След». В 2010 году она сыграла дочь главного героя, подполковника Архипова, в комедии «Стройбатя», где партнёром актрисы стал Сергей Баталов.
Широкую известность ей принесла работа в проекте «Закрытая школа», основанном на испанском сериале «Черная лагуна». Именно на съемках этого сериала Агата сблизилась с Павлом Прилучным, и их экранная химия переросла в роман в реальной жизни. За прошедшие годы актриса приняла участие в таких проектах, как «Роман с кокаином», «Тайный город», «Квест», «Чума» и «В клетке», что укрепило её статус в российском кинематографе.
Личная жизнь
Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Instagram*@agataagata)
Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретились во время работы над сериалом «Закрытая школа». Их отношения развивались стремительно, и вскоре последовало предложение о браке. В августе 2011 года молодые люди связали себя узами брака в ограниченном кругу самых близких.
В октябре 2012 года стало известно, что пара ожидает пополнения в семье. 11 января 2013 года Агата родила сына Тимофея. Спустя некоторое время, 3 марта 2016 года, они вновь стали родителями — на свет появилась их дочь, которую назвали Мия.
Встреча с Прилучным сильно изменила планы Муцениеце на жизнь. Актриса не планировала так рано вступать в брак и уж тем более заводить детей. Может, поэтому брак и не сложился. Пара талантливых актеров не смогла ужиться в семье, начались скандалы, и в 2020 году союз распался. Агата Муцениеце делилась с публикой информацией о том, что Павел ее избивал, выгонял с детьми на улицу и часто употреблял алкоголь.
После расторжения брака началась череда судов по разделу имущества и алиментам и месте проживания детей. По итогу дети остались с матерью, но фактически 11-летний сын ушел жить к отцу и сейчас почти не общается с Агатой.
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Как сейчас живет актриса
Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото Instagram*@agataagata)
Актриса продолжает свою карьеру в кино и театре. В 2024 году на экраны вышел фильм «Тур с Иванушками», в котором Агния Муцениеце сыграла главную роль. Кроме того, она является ведущей актрисой московского кабаре-театра Crave, где она исполняет главную роль в шоу «Абсолютно другая нага».
Агата по-прежнему остается гражданкой Латвии и не собирается что-то менять, латвийский паспорт позволяет ей свободно перемещаться по Европе.
«Не знаю, мне нравится цвет латышского паспорта. Латвия не разрешает иметь двойное гражданство с Россией, а отказываться я не вижу острой необходимости. В России у меня есть вид на жительство, ИП. Ну, голосовать не могу. Но мой голос не решил бы в этой стране проблемы», — цитирует слова Агаты издание «Телеканал 78».
В личной жизни Муцениеце после тяжелого развода тоже все приходит в норму. Известно, что 2025 год артистка встретила в компании музыканта Петра Дранги и дочери Мии. Они не дают никаких комментариев о своих отношениях, но старательно создают видимость пары.
Однако далеко не все верят в искренность этих отношений. Есть предположения, что публичный роман с Петром — лишь прикрытие настоящих отношений с другим мужчиной. KP.ru писали со ссылкой на источник, что у актрисы роман с обеспеченным мужчиной. Она не афиширует свои отношения с ним, так как он не свободен. Этим объясняется и появление у актрисы Агаты нового авто марки «Майбах» за 10 млн рублей и сумки Kelly от люксового бренда Hermes за 3 млн рублей.
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Елена Генералова