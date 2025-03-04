Павел Прилучный добивается снижения алиментов детям от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный с сыном Тимофеем (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
После развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. Теперь уже Прилучный требует в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.
После развода Прилучный решил через суд определить место жительства детей от Муцениеце. При этом сын пары Тимофей переехал к нему, не дожидаясь окончательного решения суда. С матерью и другими родственниками мальчик вовсе перестал общаться.
Сейчас стало известно, что Мосгорсуд зарегистрировал апелляцию Прилучного. Мужчина требует снизить сумму выплачиваемых алиментов. Кроме того, адвокаты Прилучного хотят оспорить выплаты на содержание Тимофея с момента его переезда от мамы к папе.
Адвокат Муцениеце в беседе со «СтарХитом» комментировать данную ситуацию отказалась.
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Сейчас стало известно, что Мосгорсуд зарегистрировал апелляцию Прилучного. Мужчина требует снизить сумму выплачиваемых алиментов. Кроме того, адвокаты Прилучного хотят оспорить выплаты на содержание Тимофея с момента его переезда от мамы к папе.
Адвокат Муцениеце в беседе со «СтарХитом» комментировать данную ситуацию отказалась.
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Элина Позднякова