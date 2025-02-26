Павел Прилучный и его жена в ужасе от того, что Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы

Павел Прилучный с детьми (фото: Instagram* @bugevuge)
Павел Прилучный и его молодая супруга Зепюр Брутян пришли в ужас после того, как сын актёра Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы. 37-летний артист вспомнил, как бывшая жена потворствовала сыну в необдуманных поступках.
Сейчас Прилучный живёт с молодой актрисой Брутян, с которой они поженились в 2022 году. В браке родился сын Микаэль. Также в семье живёт сын актёра от Муцениеце. Тимофей сам принял решение жить с отцом и мачехой, а его младшая сестра Мия осталась жить с мамой. Тем не менее, девочка регулярно общается с Павлом и его новой семьёй.
Прилучный и Брутян дали совместное интервью, в ходе которого вспомнили случай, связанный с принципами воспитания, которых придерживается Муцениеце.
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*запрещён в РФ
Прилучный и Брутян дали совместное интервью, в ходе которого вспомнили случай, связанный с принципами воспитания, которых придерживается Муцениеце.
«Мы тогда уже были в разводе с бывшей супругой, которая ему разрешила покрасить волосы. И он пришёл ко мне в таком виде. Я говорю, ну пойдём подстрижемся. И всё, больше волосы он не красил», – вспомнил Павел.Затем Зепюр добавила, что Тимофей и сейчас нередко вспоминает эту историю.
«Говорит: "Пап, помнишь? Сейчас бы я так не сделал". То есть, он видит, какой папа, и хочет соответствовать. Мы не жёсткие родители, стараемся всё обсуждать», – отметила актриса.Брутян также добавила, что её сын Микаэль внимательно наблюдает за старшим братом и папой и стремится копировать их действия. Так, например, мальчик видит, как сидит папа, и непременно повторяет за ним. Или просит попробовать ту еду, которую ест Тимофей.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова