«Хотела это глубоко закопать»: Гузеева откровенно рассказала о своих корнях

18 июня 2026, 14:16

Лариса Гузеева расплакалась, вспоминая родные места

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева не смогла сдержать эмоций во время поездки на малую родину в Оренбургскую область. В документальном фильме «Народные промыслы» телеведущая призналась, что долгие годы пыталась дистанцироваться от своего прошлого, но со временем осознала его важность для собственной жизни.





По словам Гузеевой, именно связь с родными местами и людьми помогла ей сохранить внутреннюю опору, несмотря на успех и популярность.





«Я в себе хотела каким-то образом уничтожить, потому что я такая крутая, я такая значительная — не получилось. Самое лучшее оказалось здесь. Это все не пустые слова, когда говорят про корни, откуда мы. Я бы сломалась, я об этом думать не могла, я хотела это глубоко закопать, а, оказывается, это есть», — рассказала телеведущая.