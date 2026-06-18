«Хотела это глубоко закопать»: Гузеева откровенно рассказала о своих корнях
Лариса Гузеева расплакалась, вспоминая родные места
Лариса Гузеева не смогла сдержать эмоций во время поездки на малую родину в Оренбургскую область. В документальном фильме «Народные промыслы» телеведущая призналась, что долгие годы пыталась дистанцироваться от своего прошлого, но со временем осознала его важность для собственной жизни.
По словам Гузеевой, именно связь с родными местами и людьми помогла ей сохранить внутреннюю опору, несмотря на успех и популярность.
«Я в себе хотела каким-то образом уничтожить, потому что я такая крутая, я такая значительная — не получилось. Самое лучшее оказалось здесь. Это все не пустые слова, когда говорят про корни, откуда мы. Я бы сломалась, я об этом думать не могла, я хотела это глубоко закопать, а, оказывается, это есть», — рассказала телеведущая.
Особенно растрогали Гузееву воспоминания о местных жителях, а также простые детали деревенской жизни. Телеведущая призналась, что с теплотой смотрела на животных и окружающую природу, хотя некоторые вещи, например гусей, в детстве совсем не любила. По её словам, именно возвращение к истокам помогло ей по-новому взглянуть на собственную историю и жизненный путь.