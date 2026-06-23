Адвокат оценила шансы семьи Жанны Фриске на общение с сыном певицы

23 июня 2026, 20:38

Адвокат считает, что семье Фриске будет сложно наладить контакт с сыном певицы

Жанна Фриске (Фото: кадр из клипа «Где-то летом»)

Конфликт между Дмитрием Шепелевым и семьёй Жанны Фриске продолжается уже много лет. О перспективах родственников певицы добиться общения с её сыном Платоном рассказала адвокат Ольга Власова. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам юриста, формально решение суда по этому вопросу уже существует. Ранее родственникам артистки было предоставлено право видеться с ребёнком на протяжении полутора часов в месяц.

Однако, как отметила Власова, наличие судебного решения ещё не гарантирует его исполнение.





«С одной стороны решение суда уже было — полтора часа в месяц на общение. С другой, Шепелев не спешит его исполнять по различным, исходя из заявлений семьи Фриске, личным причинам», — пояснила адвокат.