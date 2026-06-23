Продюсер допустил, что видео падения Диброва с лестницы опубликовали в Интернете специально

23 июня 2026, 20:04

Продюсер Дворцов заявил, что Дибров специально привлекает к себе внимание

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Телеведущий Дмитрий Дибров снова оказался в центре внимания СМИ: он получил травму, упав с лестницы в ночном клубе. В результате происшествия шоумена госпитализировали с сотрясением мозга и переломом руки. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Абзац» объяснил эксцентричное поведение артиста.