Продюсер допустил, что видео падения Диброва с лестницы опубликовали в Интернете специально
Телеведущий Дмитрий Дибров снова оказался в центре внимания СМИ: он получил травму, упав с лестницы в ночном клубе. В результате происшествия шоумена госпитализировали с сотрясением мозга и переломом руки. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Абзац» объяснил эксцентричное поведение артиста.
Эксперт считает, что после развода поведение Диброва стало более откровенным. Для публичного человека такого уровня это не совсем правильно, отметил он. Дворцову искренне жаль, что телеведущий оказался в подобной ситуации. Продюсер добавил, что лично знаком с Дмитрием и глубоко его уважает.
Дворцов также подчеркнул, что шоумен осознанно совершает провокационные действия — такая тактика часто применяется в шоу-бизнесе. Он считает, что после ухода из проекта «Кто хочет стать миллионером?» Дибров утратил часть своей аудитории, и теперь стремится вернуть внимание этих зрителей.
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