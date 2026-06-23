«Не потрачу ни копейки»: Боня призвала отказаться от синтетики и люксовых аксессуаров
Телеведущая и блогер Виктория Боня резко высказалась в соцсетях о потреблении люксовых товаров и заявила, что намерена полностью отказаться от брендовых сумок и одежды из синтетических материалов.
По словам Бони, она планирует избавиться от вещей, которые считает вредными, а также больше не тратить деньги на дорогие аксессуары известных модных домов. Блогер призналась, что раньше сама покупала предметы роскоши за тысячи долларов, однако со временем пересмотрела своё отношение к подобным покупкам.
В частности, Виктория вспомнила, что однажды приобрела сумку бренда Chanel за девять тысяч долларов. Теперь, по её словам, она не видит смысла в подобных тратах и считает, что чрезмерное потребление лишь поддерживает индустрию, которая, как она утверждает, негативно влияет на людей.
Кроме того, телеведущая заявила о намерении отказаться от синтетических материалов и призвала подписчиков внимательнее относиться к своим покупкам и образу жизни.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России