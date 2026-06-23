«Не потрачу ни копейки»: Боня призвала отказаться от синтетики и люксовых аксессуаров

23 июня 2026, 19:06

Блогер Виктория Боня заявила, что больше не будет покупать брендовые сумки

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Телеведущая и блогер Виктория Боня резко высказалась в соцсетях о потреблении люксовых товаров и заявила, что намерена полностью отказаться от брендовых сумок и одежды из синтетических материалов.